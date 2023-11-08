20 Figur Inspirasional yang Raih Penghargaan The Alpha Under 40 HigEnd Magazine 2023

THE Alpha Under 40 yang diselenggarakan majalah HighEnd berhasil mendapatkan 20 figur inspirasional berusia di bawah 40 tahun. Mereka berasal dari berbagai bidang dan latar belakang.

20 figur inspirasional yang terpilih menjadi The Alpha Under 40 2023 adalah Maxime Bouttier, Aulion, Andrey Noelfry, dr. Ayu Widianingrum, Felicya Angelista, Monica Ivena, dan Louise Scarlett.

Lalu ada Noni Ayi, Rizky Febian, Andrew Surya Wijaya, Laura Basuki, dr. Ariestasari, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Maudy Ayunda, Putri Ariani, Afgan, Erlyanie, Kimberly Tandra, Cynthia Simamora, dan Yoshi Sudarso.

Salah satu pemenang penghargaan, Dokter Estetika Kecantikan dan Anti-Aging, dr. Ayu Widyaningrum lantas mengungkapkan rasa syukurnya. Dia mengaku tak menyangka bisa meraih penghargaan tersebut.

“Secara spontan saya pasti merasa sangat bersyukur. Sebenarnya sampai saat ini saya belum percaya bahwa saya menjadi salah satu peraih penghargaan The Alpha Under 40 ini,” ujar dr. Ayu, saat diwawancara di MNC Conference Hall - iNews Tower Building 3rd Floor, Jakarta, (8/11/2023).

“Tapi ini adalah penghargaan yang luar biasa. Dan ke depannya saya berharap dengan penghargaan ini saya lebih memiliki motivasi lagi dan bagaimana caranya saya menjadi sosok yang lebih baik lagi,” ujarnya.