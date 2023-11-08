Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Figur Inspirasional yang Raih Penghargaan The Alpha Under 40 HigEnd Magazine 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |20:38 WIB
20 Figur Inspirasional yang Raih Penghargaan The Alpha Under 40 HigEnd Magazine 2023
10 figur inspirasional yang raih penghargaan. (Foto: Okezone/Wiwie)
A
A
A

THE Alpha Under 40 yang diselenggarakan majalah HighEnd berhasil mendapatkan 20 figur inspirasional berusia di bawah 40 tahun. Mereka berasal dari berbagai bidang dan latar belakang.

20 figur inspirasional yang terpilih menjadi The Alpha Under 40 2023 adalah Maxime Bouttier, Aulion, Andrey Noelfry, dr. Ayu Widianingrum, Felicya Angelista, Monica Ivena, dan Louise Scarlett.

Lalu ada Noni Ayi, Rizky Febian, Andrew Surya Wijaya, Laura Basuki, dr. Ariestasari, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Maudy Ayunda, Putri Ariani, Afgan, Erlyanie, Kimberly Tandra, Cynthia Simamora, dan Yoshi Sudarso.

Salah satu pemenang penghargaan, Dokter Estetika Kecantikan dan Anti-Aging, dr. Ayu Widyaningrum lantas mengungkapkan rasa syukurnya. Dia mengaku tak menyangka bisa meraih penghargaan tersebut.

The Alpha

“Secara spontan saya pasti merasa sangat bersyukur. Sebenarnya sampai saat ini saya belum percaya bahwa saya menjadi salah satu peraih penghargaan The Alpha Under 40 ini,” ujar dr. Ayu, saat diwawancara di MNC Conference Hall - iNews Tower Building 3rd Floor, Jakarta, (8/11/2023).

“Tapi ini adalah penghargaan yang luar biasa. Dan ke depannya saya berharap dengan penghargaan ini saya lebih memiliki motivasi lagi dan bagaimana caranya saya menjadi sosok yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/612/3055620/hightea_with_highend-Z7va_large.jpg
HighTea with HighEnd Manjakan Para Wanita lewat Glamorous Independence
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/612/3035261/dillah_probokusumo-zQ5Z_large.jpg
Kenalan dengan Dillah Probokusumo, Pemenang Best Fashion and Beauty TikTok Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/612/2960890/high-tea-with-highend-and-navapark-usung-blossom-dan-blessings-PPHb5IwMQQ.jpg
High Tea with HighEnd and NavaPark Usung Blossom dan Blessings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/612/2916946/rizky-febian-ungkap-rahasia-suksesnya-usai-raih-penghargaan-the-alpha-under-40-E1z9HkAQYK.jpg
Rizky Febian Ungkap Rahasia Suksesnya usai Raih Penghargaan The Alpha Under 40
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/612/2916896/maudy-ayunda-terpilih-jadi-sosok-inspirasional-di-the-alpha-under-40-aku-hanya-melakukan-yang-terbaik-fN5ef4IT9T.jpg
Maudy Ayunda Terpilih Jadi Sosok Inspirasional di The Alpha Under 40: Aku Hanya Melakukan yang Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/612/2916857/the-alpha-under-40-masuk-tahun-ketiga-berharap-dapat-berikan-inspirasi-SzmcBqRwVA.jpg
The Alpha Under 40 Masuk Tahun Ketiga, Berharap Dapat Berikan Inspirasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement