HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Felicya Angelista yang Dianggap Pro Israel

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |23:30 WIB
Potret dan Profil Felicya Angelista yang Dianggap Pro Israel
Potret dan profil Felicya Angelista, (Foto: Instagram @feliciangelista_)
A
A
A

POTRET dan profil Felicya Angelista kini menjadi sorotan usai ramai dianggap pro terhadap Israel terkait video yang ia unggah.

Felicya Angelista baru-baru ini menjadi sorotan, pasca mengungkapkan pandangannya terkait perang yang terjadi antara Israel dan Palestina saat ini. Diketahui lewat akun Instagramnya, istri pesinetron Immanuel Caesar Hito ini berharap agar Israel dan Palestina bisa berdamai.

"Saya berdoa adanya upaya gencatan senjata supaya terjadi perdamaian dan peperangan ini bisa berhenti," ujar Felicya dalam videonya.

Namun yang jadi perhatian publik adalah ketika Feli membagikan headline berita terkait penyerangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, sontak membuat banyak netizen menduga bahwa Feli lebih berpihak pada Israel dibandingkan Palestina.

Update terakhir, Felicya telah meminta maaf lewat pernyataan resminya dan menyatakan dirinya mendukung kemerdekaan Palestina. 

"Kesalahan adalah guru terbaik, dan saya telah belajar dari kesalahan yang saya buat. Empati saya mendalam, dan posisi saya sangat jelas mendukung kemerdekaan dan hak asasi rakyat Palestina," bunyi pernyataan Felicya, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Kini, banyak warganet yang ingin tahu tentang potret dan profil dari Felicya Angelista Diwarta dari berbagai sumber, berikut potret dan profil Felicya Angelista Rabu (8/11/2023)

1. Tidak pakai ART: Bersama sang suami, Caesar Hito sama seperti usai melahirkan anak pertamanya, Graziella Bible Emmanuela pada 9 November 2021, pengusaha bisnis kosmetik tersebut usai dikarunia anak kedua, Zefanya Graneth Emmanuela dan lahir pada 20 Desember 2022 sepakat memutuskan untuk merawat sendiri kedua anak balitanya tersebut tanpa bantuan jasa asisten rumah tangga (ART) dan juga baby sitter (pengasuh bayi) hingga usia anak mereka menginjak 6 bulan

 

(Foto: Instagram @Felicyangelista_)

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
