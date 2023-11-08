Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Atlet Cantik Katrin Tanja, Tubuh Berototnya Bikin Iri

Rayfi Azahra , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:17 WIB
5 Potret Atlet Cantik Katrin Tanja, Tubuh Berototnya Bikin Iri
Katrin Tanja. (Foto: Instagram)
KATRIN Tanja Davidsdottir adalah atlet CrossFit Islandia yang dikenal karena penampilannya di CrossFit Games. Lahir di London pada 10 Mei 1993, dia memiliki tinggi 169 cm berat 69 kg.

Katrin adalah wanita kedua yang mengulang sebagai juara, mengikuti jejak rekan senegaranya, juara CrossFit Games 2011 dan 2012. Katrin Tanja adalah juara wanita CrossFit Games 2015 dan 2016.

Soal prestasi dan kepiawaiannya, atlet cantik ini sudah tak perlu diragukan. Tak hanya lewat prestasi, perempuan berusia 30 tahun ini juga dikenal karena paras cantiknya yang mempesona.

Selain itu, Katrin juga memiliki gaya fashion yang modis di luar lapangan. Tak jarang pula dia tampil seksi. Berikut potret Katrin Tanja Davidsdottir yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya @katrinTanja.

Menikmati indahnya pantai

Katrin Tanja

Katrin Tanja tampak menikmati indahnya pantai dengan merentangkan kedua tangan sambil senyum semringah. Katrin mengenakan bikini warna merah dan dia memperlihatkan tubuh idealnya. Ditambah memakai kacamata hitam membuat penampilan makin kece.

Berendam di kolam renang

Katrin Tanja

Katrin Tanja memilih untuk berendam di kolam renang sambil menikmati suasana. Dia tampak mengenakan bikini warna hitam, dia berpose dengan menoleh wajah ke samping, dengan rambutnya yang dicepol.

Samira cut out cotton blend midi skirt

Katrin Tanja

Katrin Tanja mengenakan cut out cotton blend dipadu dengan midi skirt yang mengekspos body goals Katrin Tanja. Dia tampak mengenakan topi untuk menambah gaya penampilannya. Katrin Tanja langsung disambut dengan keindahan burung merpati.

Halaman:
1 2
      
