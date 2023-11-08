The Alpha Under 40 Pilih 20 Sosok Inspirasional, Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Alasannya

GELARAN The Alpha Under 40 Tahun dari majalah HighEnd tahun ini, diketahui memilih 20 sosok inspirasional yang berusia di bawah 40 tahun. Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo mengungkapkan ada alasan terpilihnya 20 figur inspirasional berusia di bawah 40 tahun tersebut.

Menurutnya, hal ini karena 20 sosok tersebut memiliki prestasi hingga bisa menghasilkan karya-karya terbaik mereka di usia muda, yakni di bawah 40 tahun. Liliana menyebut, mereka juga turut memberikan andik dalam mengharumkan nama Indonesia.

“Kita memberikan apresiasi kepada figur-figur muda yang di bawah 40 tahun. Mereka yang mempunyai prestasi tentunya, dan mereka yang mempunyai karya-karya terbaik yang bisa memberikan sumbangsih kepada negara,” ujar Liliana Tanoesoedibjo saat diwawancara di MNC Conference Hall - iNews Tower Building 3rd Floor, Jakarta, (8/11/2023)

BACA JUGA:

Liliana menambahkan, 20 figur inspirasional berusia dibawah 40 tahun yang terpilih tersebut juga datang dari berbagai bidang. Mulai dari pengusaha, artis, penyanyi, hingga aktivis.

(Foto: MPI/Wiwie)

BACA JUGA:

“Bidang-bidangnya banyak, dari kalangan pebisnis, tentunya juga ada dari kalangan profesional artis, singer, juga ada aktivis,” ungkapnya lagi.

Oleh karenanya, Liliana berharap ke-20 figur inspirasional berusia di bawah 40 tahun yang terpilih tersebut bisa menjadikan penghargaan Alpha Under 40 ini sebagai semangat baru untuk terus bisa menghasilkan banyak karya terbaru.