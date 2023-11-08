Advertisement
HOME WOMEN LIFE

The Alpha Under 40 Kembali Digelar, Ini Harapan Liliana Tanoesoedibjo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |17:46 WIB
The Alpha Under 40 Kembali Digelar, Ini Harapan Liliana Tanoesoedibjo
Liliana Tanoesoedibjo hadiri acara The Alpha Under 40. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

PENYELENGGARAAN The Alpha Under 40, majalah HighEnd kembali digelar tahun ini. Perhelatan ini dilakukan untuk ketiga kalinya dengan mengangkat tema ‘Creating Next Generation Leaders’.

Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan, kali ini terdapat 20 figur inspirasional berusia dibawah 40 tahun yang dianggap pantas untuk menerima apresiasi atas kesuksesannya dalam bidang masing-masing.

“Di tahun ketiga penyelenggaraan The Alpha under 40 ini, HighEnd secara selektif memberikan apresiasi kepada 20 figur inspirasional kebanggaan bangsa yang mengabdikan diri untuk berkarya dan memiliki karakter ‘alpha’,” ujar Liliana Tanoesoedibjo saat diwawancara di MNC Conference Hall - iNews Tower Building 3rd Floor, Jakarta, (8/11/2023).

The Alpha Under 40

Liliana menjelaskan, pada dasarnya karakter ‘alpha’ pada 20 figur terpilih ini memiliki kriteria sebagai pemimpin di masing-masing bidangnya. Mereka juga memiliki sejumlah pencapaian yang dapat memotivasi masyarakat untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju.

“Mereka yang menjadi pemimpin dalam bidangnya dengan pencapaian-pencapaian yang dapat memotivasi masyarakat untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju,” tutur Liliana Tanoesoedibjo.

“Mereka menjadi panutan bagi masyarakat di sekelilingnya melalui karya dan kreatifitas mereka dan tentunya mereka berhasil melalui tahun penuh tantangan dengan semangat tinggi,” katanya.

