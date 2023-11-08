Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Callista Aldenia, Perancang Baju Billie Eilish Girang Karyanya Diborong Ganjar Pranowo

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |17:40 WIB
Callista Aldenia, Perancang Baju Billie Eilish Girang Karyanya Diborong Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo. (Foto: MNC)
A
A
A

PERANCANG busana Callista Aldenia dibuat terkejut setelah bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo memborong karyanya. Pujian diberikan untuk Callista karena sudah membuktikan bahwa produk fashion lokal punya kualitas yang bagus.

Ya, Ganjar Pranowo kagum dengan jaket jeans dan kemeja berzipper bikinan Callista Aldenia. Tak hanya kagum, Ganjar membeli dua produk fashion karya desainer muda Indonesia yang ternyata pernah bikinin baju untuk Billie Eilish.

Ganjar Pranomo

"Ini karya sendiri? Oh iya, aku beli dua langsung," tutur Ganjar di acara Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Expo 2023 yang berlangsung di komplek gedung Minhaajurrosyidiin di Jakarta Timur, Rabu (8/11/2023).

Sebelum nge-bungkus, Ganjar sempat menjajal dua pakaian tersebut di depan sang desainer. Terlihat dari raut wajah, Ganjar tampak begitu happy sekaligus bangga dengan anak muda Indonesia zaman now.

Menariknya, karena jajal jaket berbahan jeans dan kemeja warna coklat bermotif kotak-kotak itu langsung di depan umum, banyak orang yang hadir di event tersebut memuji Ganjar Pranowo.

"Wah, keren, Pak. Kelihatan muda," kata pengunjung.

Halaman:
1 2
      
