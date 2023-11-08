Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Satu Shio Beruntung yang Diramalkan Bisa Lolos dari Bahaya

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:30 WIB
Ini Satu Shio Beruntung yang Diramalkan Bisa Lolos dari Bahaya
Ramalan shio, (Foto: Macrovector/Freepik)
A
A
A

SEMUA orang berharap kehidupan mereka akan berjalan lancar, namun menurut astrologi China alias jika dilihat dari shio ada kehidupan beberapa orang cenderung berjalan lebih lancar dibandingkan yang lain.

Diramalkan ada lima lambang shio yang diyakini cukup beruntung, notabene menjalani kehidupan yang indah di manapun mereka berada. Tapi uniknya, dari lima shio beruntung ini hanya ada satu yang disebut bisa 'lolos dari bahaya'.

Mewarta Express UK, Rabu (8/11/2023), lima shio yang paling beruntung adalah Naga, Monyet, Babi, Tikus, dan Kuda. Menurut peramal, salah satu tanda shio ini "dilahirkan dengan keberuntungan" dan bahkan lebih berpeluang mendapatkan keberuntungan di banyak aspek dibandingkan tanda-tanda shio lain.

Ialah shio Kuda, yang disebut sebagai tanda shio yang sangat optimis, sehingga tidak pernah memikirkan dirinya sendiri berada dalam situasi yang buruk. Menurut ramalan, para pemilik shio Kuda cenderung membuat keberuntungannya sendiri dengan teknik yang manis dengan sering tersenyum.

Seperti kata pepatah, 'tersenyum membawa keberuntungan', benar-benar berlaku bagi orang bershio Kuda. Jika para pemilik shio Kuda mengalami masalah, mereka akan segera dibantu oleh orang-orang terkasih di sekitarnya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
