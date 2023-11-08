MENGENAL 100 nama nayi perempuan Kristen yang bisa dijadikan inspirasi. Baik bagi yang memiliki anak kedua atau baru saja menikah.
Pemberian nama untuk anak memang tidak serta merta begitu aja. Biasanya orangtua akan mencari nama yang memiliki arti baik karena termasuk dalam doa.
Pengambilan nama dari Alkitab tentu menjadi harapan kita sebagai orangtua agar kelak sang buah hati mencerminkan tokoh-tokoh saleh dalam Alkitab.
Buat kamu yang masih ragu untuk memberi nama sang buah hati, inilah 100 Nama Bayi Perempuan Kristen dikutip dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023)
1. Abigail = Indah, bertujuan baik
2. Abira = Kuat
3. Agnes = Murni, suci
4. Aleeza = Kegembiraan
5. Amanda = Paling dicintai
6. Anna = Anugerah
7. Ariel = Singa Tuhan
8. Annette = Baik budi pekertinya
9. Bella = Cantik
10. Belva = Pemandangan Indah
11. Bethanie = Rumah pohon ara
12. Bethel = Rumah Tuhan
13. Brielle = Tuhan adalah kekuatanku
14. Britta = Kekuatan
15. Caitlyn = Murni dan Suci
16. Callista = Perempuan paling cantik
17. Camilla = Pemimpin muda
18. Caroline = Kecil dan anggun
19. Celeste = Surga
20. Chesa = Pelindung