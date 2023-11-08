Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal 100 Nama Bayi Perempuan Kristen, Miliki Arti Indah hingga Anugerah

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:05 WIB
Mengenal 100 Nama Bayi Perempuan Kristen, Miliki Arti Indah hingga Anugerah
Inspirasi nama bayi perempuan Kristen. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGENAL 100 nama nayi perempuan Kristen yang bisa dijadikan inspirasi. Baik bagi yang memiliki anak kedua atau baru saja menikah.

Pemberian nama untuk anak memang tidak serta merta begitu aja. Biasanya orangtua akan mencari nama yang memiliki arti baik karena termasuk dalam doa.

Pengambilan nama dari Alkitab tentu menjadi harapan kita sebagai orangtua agar kelak sang buah hati mencerminkan tokoh-tokoh saleh dalam Alkitab.

Buat kamu yang masih ragu untuk memberi nama sang buah hati, inilah 100 Nama Bayi Perempuan Kristen dikutip dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023)

1. Abigail = Indah, bertujuan baik

2. Abira = Kuat

3. Agnes = Murni, suci

4. Aleeza = Kegembiraan

5. Amanda = Paling dicintai

6. Anna = Anugerah

7. Ariel = Singa Tuhan

8. Annette = Baik budi pekertinya

9. Bella = Cantik

10. Belva = Pemandangan Indah

11. Bethanie = Rumah pohon ara

12. Bethel = Rumah Tuhan

13. Brielle = Tuhan adalah kekuatanku

14. Britta = Kekuatan

15. Caitlyn = Murni dan Suci

16. Callista = Perempuan paling cantik

17. Camilla = Pemimpin muda

18. Caroline = Kecil dan anggun

19. Celeste = Surga

20. Chesa = Pelindung

