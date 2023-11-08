Potret dan Profil Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Ganda Putra Terbaik India yang Dulunya Bermusuhan

SATWIKSAIRAH Rankireddy/Chirag Shetty merupakan pemain ganda putra terbaik yang dimiliki India. Keduanya dulu dikenal bermusuhan, tapi kini bersatu menjadi yang terbaik.

Keduanya berhasil membuat sejarah sebagai pasangan ganda putra India pertama yang meraih ranking satu dunia beberapa waktu lalu. Meskipun kini keduanyan sudah turun dan menempati ranking lima dunia.

Penasaran dengan potret dan profil kedua pemainnya ini? Berikut pembahasannya, Rabu (8/11/2023).

1. Satwiksairaj Rankireddy

Satwiksairaj Rankireddy lahir pada 13 Agustus 2000. Dia adalah pemain bulu tangkis India. Bersama Chirag Shetty, dia menjadi satu-satunya pasangan ganda putra asal India yang menjuarai BWF World Tour 1000 dan menduduki peringkat pasangan nomor 1 di BWF World Ranking.

Dia meraih Rekor Dunia Guinness baru untuk pukulan tercepat dalam bulu tangkis oleh pemain pria, dengan pukulan smashnya mencapai kecepatan 565 km/jam.

2. Chirag Shetty

Chirag Chandrashekhar Shetty lahir pada 4 Juli 1997 adalah pemain bulu tangkis India. Pada 2018, Shetty dan Satwiksairaj Rankireddy memainkan peran penting dalam memberi India medali emas bersejarah dalam acara beregu campuran di Commonwealth Games 2018, di mana mereka juga memenangkan perak ganda putra.

Mereka meraih gelar BWF World Tour pertamanya di Hyderabad Open setelah mengalahkan pasangan Indonesia Akbar Bintang Cahyono dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani di final.