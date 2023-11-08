Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Modis Mikha Tambayong yang Kini Sibuk Jadi Staf Ahli Menpora

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |17:30 WIB
3 Potret Modis Mikha Tambayong yang Kini Sibuk Jadi Staf Ahli Menpora
Potret modis Mikha Tambayong, (Foto: Instagram @miktambayong)
MIKHA Tambayong merupakan salah satu artis Tanah Air yang tak hanya terkenal cantik, multitalenta, tapi juga berotak cerdas.

Tak lagi aktif jadi artis, Mikha kini semakin sibuk dengan profesi barunya sebagai staf Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu bagaimana gaya penampilan seorang Mikha yang kini bekerja sebagai pegawai coorporate layaknya kebanyakan orang biasa?

Dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @miktambayong, Rabu (8/11/2023) berikut beberapa potret gaya Mikha Tambayong si cantik staf ahli Menpora.

1.Mirror selfie: Lewat mirror selfie, tampilan visual Mikha dalam potret ini tampak memukau dengan body goalsnya. Bintang sinetron tersebut melakukan pose simpel satu tangan di saku, memperlihatkan lekuk tubuh langsing dan jenjangnya.

 

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
