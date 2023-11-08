Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di BSD, Bisa untuk Santai hingga Work From Cafe

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:23 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di BSD, Bisa untuk Santai hingga Work From Cafe
Rekomendasi hangout di BSD. (Foto: Instagram @jajan_ngopi/kopidomu)
A
A
A

TEMPAT hangout di kawasam BSD mungkin tidak sebanyak di kawasan Jakarta. Namun, tempat di sana tidak kalah menariknya lho.

Mereka tidak hanya menyediakan menu yang sesuai dengan pilihan kita, juga suasana yang nyaman. Jadi, ketika kamu datang bersama keluarga, teman atau bahkan sekedar bekerja rasanya sangat pas.

BACA JUGA:

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Tangerang Selatan, Nikmatnya Berasa di Pantai 

Mengutip berbagai sumber, Rabu (8/11/2023), berikut rekomendasi tempat hangout di BSD.

1. Luco Cafe

 Hangout

(Foto: Instagram @ngopidiserpong)

Memiliki konsep open space dan semi outdoor, Luco Café bisa kamu kunjungi untuk work from cafe lho. Beberapa menu pilihan seperti kopi dijamin kamu suka deh.

Luco Café lebih banyak di outdoor, sehingga sangat cocok bagi kamu yang ingin nongkrong sambil melihat view yang ada. Terletak di Digital Hub, BSD City, kafe inibuka setiap Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi – 10 pagi karena hari Minggu mereka libur ya.

2. Volks Coffee

 Hangout

(Foto: Instagram @serantastudio/@volkscoffeeid)

Volks Coffee memiliki konsep industrial yang aesthetic. Berada di Vanya park BSD, sangat cocok bagi kamu yang datang bersama pasangan.

Kafe ini buka jam 7 pagi sampai jam 8 malam.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
