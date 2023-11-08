Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Alasan Terbesar Israel Sangat Benci Simbol Semangka

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |10:23 WIB
Ternyata Ini Alasan Terbesar Israel Sangat Benci Simbol Semangka
Ilustrasi buah semangka Palestina ( Foto: Youtube)
A
A
A

TERNYATA ini alasan terbesar Israel sangat benci simbol semangka yang merupakan ciri khas Palestina. Sebagai informasi, buah semangka merupakan salah satu bagian penting dari budaya Palestina yang telah berkembang menjadi simbol perlawanan.

Warna merah, hijau, putih, dan hitam semangka kerap digunakan dalam karya seni dan emoji oleh warga Palestina dan sekutunya, yang digunakan untuk memprotes Israel. Sayangnya simbol ini tidak disukai oleh Israel.

Lantas apa alasan terbesar Israel sangat benci simbol semangka? Dilansir Indianexpress , dikarenakan melambangkan bendera Palestina. Lantaran membawa dan mengibarkan bendera Palestina sering kali dilarang oleh otoritas Israel.

Apalagi polisi Israel sering melakukan tindakan keras, dengan alasan bahwa bendera tersebut dapat “mengganggu perdamaian”.

Sementara itu, Israel mencabut larangan penggunaan bendera Palestina pada 1993, sebagai bagian dari Perjanjian Oslo, yang mencakup pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina dan merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan situasi Israel-Palestina. Bendera tersebut dianggap mewakili Otoritas Palestina, yang akan mengelola Gaza dan Tepi Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/298/2915010/8-tips-memilih-semangka-yang-manis-hindari-bintik-putih-TXCrLCTp3E.jpg
8 Tips Memilih Semangka yang Manis, Hindari Bintik Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/612/2912980/gambar-semangka-ramai-di-medsos-ternyata-simbol-perlawanan-palestina-oWU13p9qCe.jpg
Gambar Semangka Ramai di Medsos, Ternyata Simbol Perlawanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/298/2902945/semangka-merah-vs-semangka-kuning-apa-saja-kandungan-gizinya-jb7HnitaY0.jpg
Semangka Merah vs Semangka Kuning, Apa Saja Kandungan Gizinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/298/2861238/apakah-buah-semangka-dapat-menurunkan-kolesterol-ini-jawabannya-dXhbGgjWsQ.jpg
Apakah Buah Semangka dapat Menurunkan Kolesterol? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/298/2859257/manfaat-konsumsi-semangka-selama-kehamilan-bisa-meredakan-morning-sickness-dFw8LatiYc.jpg
Manfaat Konsumsi Semangka Selama Kehamilan, Bisa Meredakan Morning Sickness
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/298/2857144/peneliti-rusia-berhasil-tumbuhkan-semangka-di-tempat-terdingin-di-bumi-W9Gf26mKXl.jpg
Peneliti Rusia Berhasil Tumbuhkan Semangka di Tempat Terdingin di Bumi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement