Ternyata Ini Alasan Terbesar Israel Sangat Benci Simbol Semangka

TERNYATA ini alasan terbesar Israel sangat benci simbol semangka yang merupakan ciri khas Palestina. Sebagai informasi, buah semangka merupakan salah satu bagian penting dari budaya Palestina yang telah berkembang menjadi simbol perlawanan.

Warna merah, hijau, putih, dan hitam semangka kerap digunakan dalam karya seni dan emoji oleh warga Palestina dan sekutunya, yang digunakan untuk memprotes Israel. Sayangnya simbol ini tidak disukai oleh Israel.

Lantas apa alasan terbesar Israel sangat benci simbol semangka? Dilansir Indianexpress , dikarenakan melambangkan bendera Palestina. Lantaran membawa dan mengibarkan bendera Palestina sering kali dilarang oleh otoritas Israel.

Apalagi polisi Israel sering melakukan tindakan keras, dengan alasan bahwa bendera tersebut dapat “mengganggu perdamaian”.

Sementara itu, Israel mencabut larangan penggunaan bendera Palestina pada 1993, sebagai bagian dari Perjanjian Oslo, yang mencakup pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina dan merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan situasi Israel-Palestina. Bendera tersebut dianggap mewakili Otoritas Palestina, yang akan mengelola Gaza dan Tepi Barat.