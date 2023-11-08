Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Alasan Hand Cream Harus Jadi Ritual Skincare Anda

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |16:46 WIB
5 Alasan Hand Cream Harus Jadi Ritual Skincare Anda
Hand Cream. (Foto: Freepik)
A
A
A

DARI sekian banyak produk perawatan kulit tubuh yang ada, penggunaan krim tangan seringkali terlupakan. Oleh karena itu, sebaiknya segera mulai menggunakan krim tangan.

Sama seperti kita yang tidak pernah lupa menggunakan pelembap setelah mencuci muka, kita juga tidak boleh lupa merawat tangan kita! Karena tangan kita digunakan untuk sebagian besar tugas sehari-hari, merawatnya memerlukan perhatian khusus.

Salah satu cara menjaga kesehatan kulit tangan adalah dengan menggunakan krim tangan. Berikut lima alasan mengapa Anda harus mulai menggunakan krim tangan seperti dilansir dari Highend.

Tangan kita menua lebih cepat

Kulit di tangan memiliki kelenjar minyak yang lebih sedikit sehingga lebih cepat kering. Selain itu tangan juga sering terkena berbagai faktor lingkungan seperti sinar matahari, air, kekeringan, polusi dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan tanda-tanda penuaan dini, seperti perubahan pigmentasi, kerutan, dan penipisan kulit, muncul lebih awal.

Merawat kulit kering dan pecah-pecah

Rutinitas mencuci dan membersihkan tangan secara teratur akan mengeringkan kulit tangan, dan dalam kasus yang paling parah, hilangnya minyak dan kelembapan alami dapat menyebabkan kulit pecah-pecah dan menimbulkan ruam. Meski banyak dari kita yang menggunakan pelembap atau body lotion biasa untuk tangan, ternyata itu saja tidak cukup. Krim tangan ini memiliki tekstur yang lebih kaya dan dibuat dengan tekstur yang super melembapkan.

Memperbaiki kulit rusak

Pilih krim tangan dengan formula perbaikan intensif yang terbuat dari bahan pelembab seperti kokumwa, madu, lidah buaya, minyak kelapa, minyak aprikot, dan lainnya untuk memulihkan kulit yang rusak.

