HOME WOMEN HEALTH

Waduh, Anak 14 Tahun Kena Serangan Jantung hingga Meninggal Usai Maraton

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:38 WIB
Waduh, Anak 14 Tahun Kena Serangan Jantung hingga Meninggal Usai Maraton
Lari marathon. (Foto: The physio caompany)
SEORANG anak berusia 14 tahun mengalami serangan jantung usai menjalani JROTC lima ribu yang diadakan di sekolah menengah Miramar. JROTC adalah suatu Korps Pelatihan Perwira Cadangan Junior dan merupakan salah satu program pengembangan karakter dan kewarganegaraan terbesar untuk kaum muda.

Menurut salah satu polisi, sekitar pukul sembilan pagi beberapa petugas dikirimkan ke Everglades High School sehubungan dengan kondisi darurat medis. Setibanya petugas di lokasi kejadian, mereka menemukan seorang anak laki-laki menderita serangan jantung setelah menjalankan lari maraton lima ribu kilo. Pihak penyelenggara pun mengatakan kalau remaja yang dimaksudkan ialah Davie, seorang siswa yang berasal dari Western High School.

 marathon

 BACA JUGA:

“Saya sedih untuk berbagi berita tragis yang berdampak pada komunitas Wildcat kami. Salah satu siswa JROTC kami meninggal pagi ini setelah dibawa ke rumah sakit. Saya ingin menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada keluarga dan orang-orang terkasih, guru, dan teman sekelasnya saat mereka berduka atas kehilangan besar ini,” kata Jimmy Arrojo, dikutip dalam NBC Miami.

Selain itu dirinya juga berpesan kepada pihak keluarga kalau ia sudah meminta komunitas Wildcat agar berkumpul di sekitar keluarga dalam doa dan memberikan semangat selama melewati masa kesedihan ini.

 BACA JUGA:

Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan kalau pihak sekolah memberikan konselor, sehingga jika ada yang membutuhkan bantuan bisa langsung bertemu dengannya.

