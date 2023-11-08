Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Manfaat Berenang bagi Kesehatan, Bisa Sembuhkan Cedera dan Radang Sendi

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |02:00 WIB
A
A
A

BERENANG menjadi salah satu olahraga terbaik dan menyegarkan di musim panas. Tak hanya itu, berenang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia.

Sekadar informasi, berenang adalah cara terbaik untuk melatih seluruh tubuh dan sistem kardiovaskular. Berenang selama satu jam membakar kalori hampir sama banyaknya dengan berlari.

Merangkum dari Healthline, Kamis (9/11/2023) berikut manfaat kesehatan yang diperoleh dari berenang.

1. Menyehatkan dari Dalam

Saat otot Anda berolahraga dengan baik, maka sistem kardiovaskular anda juga demikian. Berenang membuat jantung dan paru-paru Anda kuat. Berenang sangat baik bagi Anda sehingga para peneliti berpendapat bahwa berenang bahkan dapat mengurangi risiko kematian.

Manfaat berenang

Dibandingkan dengan orang yang tidak aktif, perenang memiliki sekitar setengah risiko kematian. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa berenang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengontrol gula darah.

2. Pilihan bagus untuk penderita asma

Lingkungan kolam renang dalam ruangan yang lembap menjadikan berenang sebagai aktivitas yang baik bagi penderita asma. Tidak hanya itu, latihan pernapasan yang terkait dengan olahraga, seperti menahan napas, dapat membantu Anda meningkatkan kapasitas paru-paru dan mengontrol pernapasan.

3. Meningkatkan kualitas tidur

Dalam sebuah penelitian pada orang dewasa lanjut usia dengan insomnia, peserta melaporkan peningkatan kualitas hidup dan tidur setelah melakukan latihan aerobik secara teratur.

Hampir 50 persen lansia mengalami insomnia pada tingkat tertentu, sehingga ini adalah hal yang baik dimana studi ini berfokus pada semua jenis latihan aerobik.

