HOME WOMEN HEALTH

6 Manfaat Mengonsumsi Kacang Hijau, Baik bagi Penderita Diabetes hingga Cegah Hipertensi

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:00 WIB
6 Manfaat Mengonsumsi Kacang Hijau, Baik bagi Penderita Diabetes hingga Cegah Hipertensi
Manfaat kacang hijau bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
KACANG hijau menjadi salah satu makanan yang kerap dikonsumsi masyarakat Indonesia. Biasanya kacang hijau kerap dijadikan bubur dengan berbagai macam campuran sehingga menghasilkan rasa yang lezat.

Selain rasanya yang lezat, ternyata kacang hijau memiliki berbagai macam nutrisi dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Lantas apa saja manfaat kacang hijau bagi tubuh manusia?

Merangkum dari Healthline dan Medical News Today, Rabu (8/9/2023), berikut ulasannya.

1. Baik untuk Penderita Diabetes

Studi pada tikus menunjukkan ekstrak kacang hijau dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah.

2. Kenyang Lebih Lama

Dapat Mempromosikan Penurunan Berat Badan Dengan Menekan Rasa Lapar dan Meningkatkan Hormon Kekenyangan. Kacang hijau kaya akan serat dan protein yang dapat membantu menurunkan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa serat dan protein dapat menekan hormon rasa lapar, seperti ghrelin.

Kacang hijau

3. Melawan Aktivitas antijamur dan antimikroba

Kacang hijau termasuk beberapa obat yang dapat melawan bakteri Helicobacter pylori yang menyebabkan sakit maag.

4. Tingkat Antioksidan Tinggi

Kacang hijau mengandung banyak antioksidan sehat, termasuk asam fenolik, flavonoid, asam caffeic, asam sinamat dan banyak lagi.

Antioksidan membantu menetralkan molekul yang berpotensi berbahaya yang dikenal sebagai radikal bebas. Dalam jumlah tinggi, radikal bebas dapat berinteraksi dengan komponen seluler dan menimbulkan kerusakan. Kerusakan ini terkait dengan peradangan kronis, penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya.

Penelitian tabung reaksi menemukan bahwa antioksidan dari kacang hijau dapat menetralisir kerusakan akibat radikal bebas yang terkait dengan pertumbuhan kanker di sel paru-paru dan perut.

