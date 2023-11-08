10 Makanan untuk Menurunkan Gula Darah Tinggi, Konsumsi Yuk

GULA darah tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh. Apalagi gula darah tinggi bisa memicu seseorang terkena pradiabetes maupun diabetes. Oleh karena itu jika gula darah tinggi, maka harus diturunkan.

Makanan yang tinggi gula dapat menambahkan peningkatan gula darah, seperti kue-kue manis dan minuman manis. Oleh karena itu jangan banyak dikonsumsi.

Lalu apa saja makanan apa saja yang dapat menurunkan gula darah dilansir dari Healhtline?

1. Makanan Laut

Memiliki sumber protein,vitamin,mineral,lemak sehat dan antioksidan pada makanan laut dapat membantu mengatur kadar gula darah. Karena protein yang ada didalamnya mengatur gula darah untuk memperlambat pencernaan,mencegah lonjakan gula darah setelah makan.

Tak hanya itu protein juga dapat mencegah makan berlebihan yang meningkatkan kehilangan lemak tubuh, efek ini sangat penting pada gula darah.Mengkonsumsi ikan berlemak seperti salmon dan sarden sangat terbukti untuk meningkatkan regulasi gula darah. sebuah penelitian dengan orang dewasa yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas pada 26 ons, 750 gram pada ikan berlemak mengalami peningkatan dibandingkan dengan ikan tanpa lemak.

BACA JUGA:

2. Kacang dan Selai kacang

Seorang penelitian menyatakan bahwa konsumsi kacang-kacangan dapat membantu mengatur kadar gula darah.Dimana jika mengonsumsi kacang-kacangan ketika puasa dapat menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes 2.

3. Kacang-kacangan dan Lentil

Mengandung kaya akan magnesium, serat, protein, dan nutrisi dapat menurunkan gula darah. Karena kacang dan lentil mengandung serat larut, pati resisten tinggi, yang akan membantu memperlambat pencernaan yang meningkatkan respons gula darah setelah makan.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa menambahkan kacang hitam atau buncis ke dalam makanan nasi secara signifikan menurunkan kadar gula darah setelah makan dibandingkan dengan makan nasi saja.

4. Biji Chia

Jika terkena penyakit gula darah,konsumsilah biji chia karena ia dapat menurunkan gula darah dan peningkatan sensitivitas insulin dan regulasi gula darah yang dapat berpotensi mengurangi resiko penyakit,termasuk diabetes.

Penelitian pada orang dewasa menunjukkan bahwa orang dewasa menerima 1 ons (25 g) biji chia bubuk bersama dengan 2 ons (50 g) larutan gula mengalami penurunan kadar gula darah sebesar 39% dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi larutan gula.

5. Buah Jeruk

Buah jeruk paling banyak disukai sama seseorang karena dengan rasa yang asam dan manis.memiliki vitamin ,mineral dan serat yang baik jeruk ini dapat menurunkan kadar gula darah dan juga memiliki kaya akan serat yang mengandung senyawa tanaman seperti naringenin, polifenol yang memiliki sifat anti diabetes.

Konsumsi buah jeruk utuh dapat meningkatkan sensitivitas insulin,mengurangi HbA1c, dan melindungi dari diabetes.

BACA JUGA:

6. Apel

Sebuah penelitian telah menemukan bahwa makan apel dalam 30 menit sebelum makan nasi secara signifikan dapat mengurangi kadar gula darah dibandingkan dengan makan nasi. Dan apel juga mengandung serat, senyawa ,asam galat, dan asam klorogenat yang membantu melindungi diabetes dan menurunkan gula darah.