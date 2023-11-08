Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Gejala Kolesterol Tinggi pada Wanita, Apa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:08 WIB
7 Gejala Kolesterol Tinggi pada Wanita, Apa Saja?
Mudah lelah. (Foto: Banner health)
KOLESTEROL tinggi bisa terjadi akibat banyak konsumsi makanan lezat dan berlemak. Selain itu juga suka jajan sembarangan hingga kelebihan berat badan.

Orang yang pola makannya tidak sehat dan hobi jajan tanpa batas mudah terkena kolestrol tinggi. Lalu apa saja gejala kolestrol tinggi pada wanita?

 kolesterol tinggi

1. Muncul xanthoma

Muncul xanthoma di kulit. Nah, xanthoma merupakan permalasahan kulit yang ditandai dengn munculnya benjolan gumpalan berwarna kuning di bawah kulit. Pertumbuhan lemak yang membentuk gumpalan ini bisa timbul di bagian tubuh mana saja.

2. Sering merasa lelah

Kadar kolestrol tinggi mengakibatkan aliran darah tidak lancar sehingga oksigen dalam tubuh tidak berjalan normal yang menyebabkan anda mudah mengantuk dan badan cepat terasa lelah.

3. Kesemutan

Kadar kolestrol yang meningkat akan membuat anda sering merasakan kesemutan hal tersebut merupakan ciri peredaran darah yang tidak lancar sehingga terganggunya aliran normal darah ke saraf yang menyebabkan kesemutan.

4. Sakit pada rahang

Sakit pada rahang terjadi karena terhambatnya suplai darah ke bagian jantung dan otak. Biasanya sakit pada rahang ini disertai dengan nyeri pada dada.

5. Penglihatan terganggu

Umumnya pada wanita kadar kolestrol yang tinggi menyebabkan penglihatan terganggu. Penglihatan menjadi buram karena aliran darah ke mata terganggu akibat kadar kolestrol yang meningkat.

