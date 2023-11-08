Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Asam Lambung Kumat, Konsumsi 5 Makanan untuk Meredakannya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |19:25 WIB
Asam Lambung Kumat, Konsumsi 5 Makanan untuk Meredakannya
Apel meredakan asam lambung. (Foto: AARP)
A
A
A

SAAT asam lambung kumat, perut terasa perih dan nyeri bikin tak enak badan. Asam lambung kumat jangan diabaikan agar tak bertambah parah.

Nah, berikut ini ada makanan yang bisa membantu meredakan asam lambung kumat, dikutip dari Everyday Health. Apa saja?

 air mineral

1. Air mineral

Minum air putih akan membantu Anda tetap terhidrasi sehingga menghindari sakit kepala yang sering menyertai rasa mual. Mulailah dengan minum sedikit demi sedikit secara perlahan sampai Anda merasa bisa menerima lebih banyak.

“Minum cairan mencegah hidrasi, tapi minum terlalu banyak sekaligus bisa memperburuk rasa mual,” kata Palinski-Wade.

BACA JUGA:

Kasus Cacar Monyet Terus Meningkat, Bakal Jadi Wabah Seperti Covid-19? 

2. Biskuit

Makanan tinggi pati seperti roti dan biskuit mampu membantu menyerap asam lambung dan menenangkan perut yang mual.

“Sifat biskuit yang hambar membantu memuaskan rasa lapar tanpa bau atau rasa menyengat yang dapat meningkatkan rasa mual,” kata Palinski-Wade.

Makanan bertepung juga dapat membantu menyerap asam lambung dan menenangkan perut Anda. Namun, biskuit ini tentu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, Palinski-Wade menyarankan untuk mengonsumsi biskuit secara perlahan dan teratur.

 BACA JUGA:

3. Kacang

Kekurangan protein dapat membuat rasa mual semakin parah, jadi carilah makanan berprotein, seperti kacang-kacangan yang mudah dicerna. Mereka akan dengan cepat mengisi kembali energi Anda yang terkuras dan membantu menghilangkan rasa mual Anda.

“Mual karena rasa lapar yang berlebihan, gula darah rendah, atau kehamilan mungkin bisa disembuhkan dengan makanan berprotein dan lemak dalam kacang-kacangan,” kata Palinski-Wade.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/482/3184180//sayur-jNiA_large.jpg
Makan Sayur Dulu Baru Nasi Ternyata Bisa Kontrol Naiknya Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/482/3182713//lapar-ARkC_large.jpg
Sering Merasa Sangat Lapar saat Bangun Pagi? Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293//otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181277//frozen_food-0rHj_large.jpg
Tips Hidup Sehat dan Praktis dengan Makanan Beku, Ini 3 Stok Ideal di Freezer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/298/3180536//sup_krim-GfIb_large.jpg
Hujan-Hujan Enaknya Masak Cream Soup, Ini Resepnya ala Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179785//wajah-Ky4N_large.jpg
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement