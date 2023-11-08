Asam Lambung Kumat, Konsumsi 5 Makanan untuk Meredakannya

SAAT asam lambung kumat, perut terasa perih dan nyeri bikin tak enak badan. Asam lambung kumat jangan diabaikan agar tak bertambah parah.

Nah, berikut ini ada makanan yang bisa membantu meredakan asam lambung kumat, dikutip dari Everyday Health. Apa saja?

1. Air mineral

Minum air putih akan membantu Anda tetap terhidrasi sehingga menghindari sakit kepala yang sering menyertai rasa mual. Mulailah dengan minum sedikit demi sedikit secara perlahan sampai Anda merasa bisa menerima lebih banyak.

“Minum cairan mencegah hidrasi, tapi minum terlalu banyak sekaligus bisa memperburuk rasa mual,” kata Palinski-Wade.

BACA JUGA:

Kasus Cacar Monyet Terus Meningkat, Bakal Jadi Wabah Seperti Covid-19?

2. Biskuit

Makanan tinggi pati seperti roti dan biskuit mampu membantu menyerap asam lambung dan menenangkan perut yang mual.

“Sifat biskuit yang hambar membantu memuaskan rasa lapar tanpa bau atau rasa menyengat yang dapat meningkatkan rasa mual,” kata Palinski-Wade.

Makanan bertepung juga dapat membantu menyerap asam lambung dan menenangkan perut Anda. Namun, biskuit ini tentu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, Palinski-Wade menyarankan untuk mengonsumsi biskuit secara perlahan dan teratur.

BACA JUGA:

3. Kacang

Kekurangan protein dapat membuat rasa mual semakin parah, jadi carilah makanan berprotein, seperti kacang-kacangan yang mudah dicerna. Mereka akan dengan cepat mengisi kembali energi Anda yang terkuras dan membantu menghilangkan rasa mual Anda.

“Mual karena rasa lapar yang berlebihan, gula darah rendah, atau kehamilan mungkin bisa disembuhkan dengan makanan berprotein dan lemak dalam kacang-kacangan,” kata Palinski-Wade.