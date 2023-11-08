Manfaat Konsumsi Sayur bagi Kesehatan Tubuh, Mampu Sehatkan Pencernaan

SAYURAN memiliki kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan penting yang memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh.

Salah satu contohnya adalah wortel yang dikenal sangat tinggi vitamin A, yang berperan penting dalam kesehatan mata seiring bertambahnya usia. Tak hanya itu, ada berbagai manfaat sayur untuk tubuh yang dikutip dari WebMD, Rabu (8/11/2023).

1. Mengontrol Diabetes

Sayuran sangat tinggi serat, yang dibutuhkan untuk pencernaan yang optimal. Sayuran memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga gula darah Anda tidak akan naik dengan cepat setelah makan.

American Diabetes Association merekomendasikan setidaknya 3 hingga 5 porsi sayuran non-tepung seperti brokoli, wortel, atau kembang kol per hari.

Sayuran-sayuran ini dapat anda olah dalam berbagai cara agar tidak bosan dan pastikan untuk selalu mendapatkan sayuran yang seimbang setiap harinya.

2. Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

Sayuran berdaun hijau juga mengandung vitamin K, yang dipercaya dapat mencegah penumpukan kalsium di arteri Anda. Hal ini dapat menurunkan risiko kerusakan arteri dan membantu mencegah banyak komplikasi kesehatan jantung di masa depan.

3. Menurunkan Tekanan Darah Rendah

Banyak sayuran berdaun hijau seperti kangkung, bayam, dan lobak mengandung potasium. Kalium membantu ginjal menyaring natrium dari tubuh dengan lebih efisien, sehingga dapat menurunkan tekanan darah.