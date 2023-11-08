Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Manfaat Biji Pepaya bagi Tubuh, Bisa Detoksifikasi Hati

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |01:20 WIB
6 Manfaat Biji Pepaya bagi Tubuh, Bisa Detoksifikasi Hati
Manfaat pepaya bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
BIJI pepaya ternyata memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Namun, sayangnya biji pepaya sering disepelekan. Biasanya, buah pepaya akan disajikan tanpa bijinya yang berwarna hitam dan berbentuk bulat kecil-kecil.

Walaupun sering dibuang, namun biji pepaya memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Salah satunya yakni enzim pencernaan seperti papain dan carpain yang dapat menunjukkan sifat antibakteri dan asam lemak seperti asam oleat.

Selain itu, komponen mineral dalam biji hitam kecil ini tinggi magnesium, fosfor, dan kalium. Mereka juga mengandung antioksidan seperti senyawa fenolik, yang membantu memerangi radikal bebas dan mengurangi peradangan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang manfaat biji pepaya, berikut ini rangkuman informasi yang telah dirangkum dari Pinkvilla, Rabu (8/11/2023).

1. Kesehatan pencernaan

Biji pepaya kaya akan serat. Ini membantu pencernaan dan mendorong buang air besar secara teratur. Seperti buahnya sendiri, bijinya juga mencegah sembelit. Kandungan serat membantu mengatur sistem pencernaan, meningkatkan kesehatan usus secara keseluruhan.

Ini sangat ideal untuk orang-orang dengan tumpukan atau orang tua dengan masalah dengan buang air besar yang teratur.

Manfaat Biji Pepaya

2. Detoksifikasi hati

Biji pepaya mengandung senyawa bioaktif yang mendukung proses detoksifikasi hati. Mereka membantu menghilangkan racun dari tubuh, meningkatkan kesehatan hati, dan meningkatkan fungsinya secara keseluruhan.

Detoksifikasi biji pepaya terkadang bermanfaat untuk menjaga resistensi insulin tetap terkendali. Ini juga memiliki efek positif pada kesehatan kulit Anda.Perawatan rambut. Minyak biji pepaya dapat bermanfaat untuk kesehatan rambut karena dapat membantu menyehatkan kulit kepala.

Manfaat kesehatan dari biji pepaya untuk pertumbuhan rambut termasuk peningkatan kekuatan dan tekstur helai rambut. Pepaya juga berfungsi sebagai scrub ringan di kulit kepala dan menjauhkan kotoran ekstra.

3. Memberi dukungan kardiovaskular

Kandungan serat dalam biji pepaya dan profil lemaknya yang sehat serta sifat antioksidan dapat berkontribusi pada kesehatan jantung dan memerangi penyakit jantung. Konsumsi secara teratur dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, mengurangi tekanan darah, dan mendukung sistem kardiovaskular yang sehat.

