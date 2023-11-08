Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Israel Gunakan Bom Fosfor Putih untuk Hancurkan Gaza, Ini Bahayanya bagi Tubuh?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |01:00 WIB
Israel Gunakan Bom Fosfor Putih untuk Hancurkan Gaza, Ini Bahayanya bagi Tubuh?
Perang Israel dan Palestina. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

PALESTINA mengklaim bahwa Israel menggunakan bom fosfor putih untuk menyerang wilayah padat penduduk di Gaza barat. Tindakan Israel ini tentunya menimbulkan kekhawatiran. Sebab, berdasarkan hukum kemanusiaan internasional bom fosfor putih merupakan senjata terlarang.

Melansir dari website world Health Organization (WHO), fosfor putih (kadang-kadang disebut kuning) adalah padatan lilin berwarna putih hingga kuning dengan aroma seperti bawang putih. Bom ini menyala secara spontan di udara pada suhu di atas 30°C dan terus terbakar sehingga teroksidasi sepenuhnya atau hingga kekurangan oksigen.

Pembakaran fosfor menghasilkan asap tebal, putih, dan mengiritasi yang mengandung campuran oksida fosfor. Berdasarkan laporan dari Anadolu Agency, ratusan orang di Gaza mengalami masalah pernapasan bahkan meninggal dunia akibat bom fosfor putih ini. Untuk mengetahui bahaya fosfor putih untuk tubuh lebih lanjut, simak rangkuman informasi WHO berikut ini, Kamis (9/11/2023).

Perang Israel dan Palestina

1. Efek sistemik

Efek sistemik mungkin tertunda hingga 24 jam setelah paparan. Dalam kasus paparan yang parah, efek sistemik yang tertunda dapat mencakup efek kardiovaskular dan kolaps, serta kerusakan ginjal dan hati serta penurunan kesadaran dan koma. Kematian dapat terjadi karena syok, gagal hati atau ginjal, kerusakan sistem saraf pusat, atau miokardium.

2. Luka bakar

Paparan fosfor putih dapat menyebabkan luka bakar yang parah. Luka bakar ini sangat menyakitkan dan diakibatkan oleh kombinasi cedera termal dan kimia. Area kulit yang terkena mungkin tampak kekuningan dan mungkin menunjukkan luka bakar nekrotik dengan ketebalan penuh yang dikelilingi oleh jaringan yang terkelupas.

Tidak hanya itu, fosfor putih sangat larut dalam lipid sehingga menyebabkan luka bakar dalam yang penyembuhannya lambat.

Halaman:
1 2
      
