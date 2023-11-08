Cegah Cacar Monyet, Tingkatkan Daya Tahan Tubuh

KETUA Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia (PDPOTJI) Dr. (cand.) dr. Inggrid Tania, M.Si menyampaikan pentingnya masyarakat khususnya anak-anak untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah penularan cacar monyet seperti sekarang.

“Ada banyak cara bagaimana kita dapat menjaga imun tubuh, mulai dari mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, menjaga hidrasi, sampai olahraga,” kata Inggrid melalui keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Walaupun kasus cacar monyet jarang terjadi pada anak, namun, anak yang berusia di bawah delapan tahun memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan orang dewasa dalam mengalami gejala cacar monyet yang lebih berat. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan lebih optimal dalam menjaga kekebalan tubuh, mengingat virus yang menular dengan cepat terutama kepada anak-anak.

“Pada kondisi yang demikian, diperlukan asupan dari luar karena belum tercukupinya kebutuhan vitamin dan mineral yang berasal dari makanan sehari-hari, karenanya kita membutuhkan tambahan asupan vitamin atau nutrisi berbahan herbal. Tapi, ingat, harus yang aman,” Inggrid menjelaskan.

Dikutip dari Antara, terkait dengan pemilihan vitamin herbal ini, Inggrid secara khusus memberikan tips yang tepat di saat tingginya kasus wabah menular seperti cacar monyet, seperti pastikan keamanan produk vitamin herbal dengan cek nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jika memiliki sertifikat fitofarmaka, itu lebih baik, karena telah teruji klinis," Inggrid menjelaskan