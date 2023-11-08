4 Alasan Olahraga Bikin Sehat

SETIAP orang wajib olahraga sebab olahraga sangat baik bagi kesehatan. Olahraga perlu dilakukan agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit.

Olahraga meningkatkan sistem kardiovaskular, selain itu juga menguatkan organ-organ tubuh. Lalu apa saja alasan olahraga bikin sehat?

1. Tidak mudah sakit

Kenapa olahraga membuat sehat? Karena bisa mengurangi risiko terserang penyakit. Dengan olahraga secara rutin, kamu akan lebih jarang terserang flu. Alasannya, olahraga bisa menyebabkan perubahan antibodi dan sel darah putih, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit.

BACA JUGA:

2. Mengontrol berat badan

Kenapa olahraga membuat sehat? Karena olahraga dapat mengontrol berat badan. Berat badan kamu akan meningkat saat kamu lebih banyak mengonsumsi kalori daripada membakar kalori.

Cara membakar kalori dalam tubuh adalah dengan berolahraga secara teratur seperti lari, berenang, yoga atau bahkan yang paling sederhana adalah membersihkan rumah.

BACA JUGA:

3. Menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke

Dua penyakit yang menjadi penyebab utama kematian di dunia adalah penyakit jantung dan stroke. Itulah kenapa olahraga membuat sehat, karena aktivitas fisik secara teratur dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kolesterol sehat (HDL). Kamu dianjurkan untuk melakukan minimal 150 menit seminggu untuk menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.