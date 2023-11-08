Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Alasan Olahraga Bikin Sehat

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |17:39 WIB
4 Alasan Olahraga Bikin Sehat
Pentingnya olahraga. (Foto: Decathlon)
A
A
A

SETIAP orang wajib olahraga sebab olahraga sangat baik bagi kesehatan. Olahraga perlu dilakukan agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit.

Olahraga meningkatkan sistem kardiovaskular, selain itu juga menguatkan organ-organ tubuh. Lalu apa saja alasan olahraga bikin sehat?

 olahraga

1. Tidak mudah sakit

Kenapa olahraga membuat sehat? Karena bisa mengurangi risiko terserang penyakit. Dengan olahraga secara rutin, kamu akan lebih jarang terserang flu. Alasannya, olahraga bisa menyebabkan perubahan antibodi dan sel darah putih, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit.

 BACA JUGA:

2. Mengontrol berat badan

Kenapa olahraga membuat sehat? Karena olahraga dapat mengontrol berat badan. Berat badan kamu akan meningkat saat kamu lebih banyak mengonsumsi kalori daripada membakar kalori.

Cara membakar kalori dalam tubuh adalah dengan berolahraga secara teratur seperti lari, berenang, yoga atau bahkan yang paling sederhana adalah membersihkan rumah.

 BACA JUGA:

 

3. Menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke

Dua penyakit yang menjadi penyebab utama kematian di dunia adalah penyakit jantung dan stroke. Itulah kenapa olahraga membuat sehat, karena aktivitas fisik secara teratur dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kolesterol sehat (HDL). Kamu dianjurkan untuk melakukan minimal 150 menit seminggu untuk menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182672//lari-pzy2_large.jpg
Menperin Ogah Indonesia Hanya Jadi Pasar Olahraga Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178493//jalan_kaki-Tjkc_large.jpg
Indonesia Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Padahal Masuk Pilar Body Investment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177264//menopause-vVE7_large.jpg
Angkat Beban Jadi Olahraga Tepat saat Perempuan Menopause, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164403//padel-dr4p_large.jpg
Gayatri Gelar Fun Match Padel 2025, Berhijab Tak Jadi Soal untuk Tetap Stylish Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/612/3160110//lari-lkNy_large.jpg
Indonesia Jadi Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/612/3159401//olahraga-WSFr_large.jpg
Menyayangi Diri Sendiri Melalui Olahraga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement