KemenPANRB Sebut Banyak PNS Alami Mental Health, Ini Penyebabnya

KEPALA Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan besarnya tekanan dalam pekerjaan dan rutinitas yang dikerjakan dapat berdampak pada kesehatan seseorang.

Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesehatan jasmani namun juga kesehatan mental. Pada Agustus 2023, Kementerian PANRB melaksanakan survei kesehatan mental kepada seluruh pegawai.

Dari hasil tersebut, isu kesehatan mental yang cukup banyak dialami oleh pegawai Kementerian PANRB adalah jenuh dengan pekerjaan. Menurutnya, upaya untuk mengurangi kejenuhan pada pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan teknis mindfulness.

“Sehingga pegawai tetap menunjukkan semangat dan motivasi bekerja yang tinggi,” ujar Averrouce dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (8/11/2023).

Penerapan teknik mindfulness dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan kerja dapat membantu pegawai dalam menghadapi burnout, rasa jenuh, dan tekanan kerja yang tinggi.

“Selain itu juga dapat mewujudkan kesehatan mental yang baik,” katanya.

Psychologist Associate Riliv Graheta Rara Purwasono menambahkan beberapa hal yang menyebabkan kesehatan jasmani dan mental seseorang terganggu. Salah satunya adalah burnout, dimana kondisi seseorang merasa lelah berkepanjangan karena stres kerja yang berat.

"Dalam teorinya burnout itu keadaan lelah emosional, fisik, dan mental. Orang mengalami stres berulang dan berkepanjangan. Kalau stresnya kronis, panjang, jadi burnout," tuturnya.