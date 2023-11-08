Kenapa Jantung Berdebar-debar Usai Minum Kopi?

KOPI adalah minuman yang populer dan disukai masyarakat. Banyak orang hobi minumkopi makanya menjamur di mana-mana.

Namun ternyata ada orang yang merasa jantungnya berdebar-debar usai minum kopi, sehingga menghindari minuman lezat tersebut.

Lalu kenapa minum kopi menyebabkan jantung berdebar-debar?

Menurut Ahli Kesehatan, Dr Michael Roizen dari Klinik Cleveland, jika jantung berdebar-debar dan sakit kepala usai minum kopi, maka metabolisme tubuh ada yang salah. Hal ini lantaran metabolisme Anda berjalan lebih cepat dari biasanya ketika minum kopi.

"Jika Anda minum secangkir kopi, dalam waktu satu jam setelahnya tidak merasakan sakit kepala, detak jantung tetap normal, tidak cemas, lambung aman, maka metabolisme berjalan cepat," ujarnya yang dilansir Marieclaire.

Jadi, jika Anda termasuk orang-orang yang bereaksi buruk ketika minum secangkir kopi, maka kemungkinnan memiliki metabolisme yang lambat. Karena itu, Dr Michael tidak menyarankan untuk tidak minum kopi sama sekali, karena memiliki manfaat kesehatan juga.

Diperkirakan, kafein dalam kopi dapat mengurangi risiko Alzheimer, Parkinson, diabetes tipe 2, dan bahkan beberapa jenis kanker. Jadi, cukup moderasi minum kopi atau tidak lebih dari dua cangkir sehari.