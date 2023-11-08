Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kuku Kaki Raffi Ahmad Hancur Mengelupas, Gegara Semangat Berolahraga?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:18 WIB
Kuku Kaki Raffi Ahmad Hancur Mengelupas, Gegara Semangat Berolahraga?
Kuku Raffi Ahmad hancur usai marathon dan tenis. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

RAFFI Ahmad saat tengah berada di New York, Amerika Serikat. Bukan sekedar liburan semata, pria yang dijuluki sebagai Sultan Andara itu menghadiri perlombaan marathon di New York.

Bahkan Raffi Ahmad berhasil menyelesaikan New York Marathon 2023 di nomor 42 kilometer. Suami Nagita Slavina itu mengaku tidak mengalami cedera saat berlari. Akan tetapi terkini Raffi Ahmad mengungkap bahwa kuku kakinya telah hancur akibat terlalu bersemangat berolahraga.

"Kuku kaki ancur," tulis Raffi Ahmad sambil menyematkan emoji tertawa di Instagram pribadinya, Rabu (8/11/2023).

Dalam unggahan tersebut, terlihat jelas jika sebagian kuku jempol Raffi Ahmad memang mengelupas.

Kuku kaki Raffi Ahmad

Halaman:
1 2
      
