Bikin Peta Baru Otak, Peneliti Berharap Permudah Penelitian soal Penyakit Gangguan Fungsi Silia

PARA ilmuwan berhasil menunjukan betapa rumitnya sel otak manusia melalui pemetaan 3D. Terungkap bahwa otak manusia ternyata berisi lebih dari 56.000 sel, itu pun hanya di lapisan luar saja.

Bisa dilihat dalam peta yang dibagikan bahwa otak manusia memiliki antena kecil seperti rambut menonjol dari permukaan sel otak. Diharapkan dengan adanya peta 3D ini bisa memandu penelitian di masa depan.

Melansir Live Science, struktur mirip rambut, yang dikenal sebagai silia, sebenarnya ditemukan di permukaan sebagian besar sel eukariotik, yaitu sel kompleks yang menyimpan DNA dalam sebuah nukleus.

Beberapa silia bisa bergerak, misalnya silia di paru-paru secara kolektif berdetak untuk membersihkan saluran udara dari patogen berbahaya. Sementara silia primer yang berfungsi sebagai antena tidak.

Di otak, neuron dan sel pembantu terkaitnya, yang disebut glia, memerlukan silia primer agar dapat menerima dan mengirim sinyal secara efektif. Namun, hingga saat ini, masih sedikit yang diketahui tentang struktur tersebut.

Dalam sebuah studi baru, yang diterbitkan pada 27 Oktober di jurnal Neuron, para ilmuwan membuat peta 3D dari silia utama di lapisan luar otak, atau korteks, yang merupakan bagian dari otak besar, bagian terbesar dari otak.

Para peneliti berharap dengan adanya peta baru ini, yang merinci 56.000 sel, akan memandu penelitian mengenai ciliopathies, sejenis penyakit yang terkait dengan gangguan fungsi silia.

Untuk membuat peta baru, para peneliti mengumpulkan gambar enam lapisan korteks serebral manusia. gambar tersebut menggambarkan "irisan" sampel jaringan yang telah dikumpulkan selama operasi untuk merawat pasien dewasa penderita epilepsi.