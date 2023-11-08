Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Cacar Monyet Terus Meningkat, Bakal Jadi Wabah Seperti Covid-19?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |02:00 WIB
Kasus Cacar Monyet Terus Meningkat, Bakal Jadi Wabah Seperti Covid-19?
Cacar monyet bisa menyebar seperti Covid-19? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS cacar monyet atau monkeypox (mpox) terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI, per Selasa (7/11/2023), terdapat total 35 kasus cacar monyet yang terkonfirmasi sejak kasus pertama teridentifikasi pada 13 Oktober 2023.

Adapun penyebaran cacar monyet paling banyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 29 kasus. Terkait hal tersebut, Ketua Satgas Mpox PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Hanny Nilasari, SpDVE menyampaikan memang penyakit cacar monyet ini tidak boleh disepelekan.

Sebab, penyebaran cacar monyet ternyata bukan hanya menular dari kontak seksual dan sentuhan kulit saja tetapi juga melalui droplet. Hal ini sama seperti Covid-19.

"Beberapa laporan ternyata mengidentifikasi ada lesi di sekitar rongga mulut, kemudian tonsil, atau area bagian dalam mulut kita itu juga terinfeksi dan ada lesinya," kata dr Hanny dalam konferensi pers virtual, Selasa 7 November 2023.

Cacar Monyet

"Sehingga saat pasien melakukan komunikasi yang sangat dekat dengan waktu yang relatif sangat lama, dan kemudian dropletnya bisa menular dan mengandung virus. Sehingga tidak menjadi hal prioritas untuk menggunakan masker. Tapi masih dianjurkan," kata dr Hanny.

Namun, dr Hanny menegaskan jika penyakit cacar monyet penularannya tidak secepat virus Covid-19. Dengan demikian cacar monyet tak akan mewabah sebesar Covid-19.

"Covid-19 itu penularannya sangat mudah melalui droplet, kemudian melakukan inhalasi. Tapi mpox ini menyebar dari orang ke orang memerlukan media, jadi harus berkontak dulu antara kulit dengan orang yang terinfeksi virus," ujar dr Hanny.

"Tidak mudah droplet menginfeksi dari orang ke orang. Agak berbeda. Mudah-mudahan tidak jadi wabah dunia," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056456/anak-terinfeksi-mpox-ini-hal-yang-wajib-dilakukan-orangtua-60GqhMTBTt.jpg
Anak Terinfeksi Mpox? Ini Hal yang Wajib Dilakukan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056298/cara-mengobati-mpox-sudah-ada-vaksinnya-kwUZ0qZSHp.jpg
Cara Mengobati Mpox, Sudah Ada Vaksinnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056294/apa-yang-harus-dilakukan-seseorang-jika-terinfeksi-mpox-ini-penjelasannya-WsT1iWMiXE.jpg
Apa yang Harus Dilakukan Seseorang jika Terinfeksi Mpox? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056293/ini-kelompok-orang-yang-rentan-terinfeksi-mpox-waspadai-penularannya-I8PyiQJxaU.jpg
Ini Kelompok Orang yang Rentan Terinfeksi Mpox, Waspadai Penularannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056288/mengenal-secara-detail-pola-penyebaran-mpox-penyakit-yang-tengah-jadi-sorotan-who-OdkMBwCalJ.jpg
Mengenal Secara Detail Pola Penyebaran Mpox, Penyakit yang Tengah Jadi Sorotan WHO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/481/3055961/pendatang-dari-luar-negeri-wajib-skrining-dan-isi-form-health-pass-cegah-penularan-mpox-U5NWwI7Jab.jpg
Pendatang dari Luar Negeri Wajib Skrining dan Isi Form Health Pass, Cegah Penularan Mpox
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement