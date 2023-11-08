15 Rekomendasi Tempat Wisata di Pangalengan, Pokoknya Ajib buat Liburan Akhir Tahun

Situ Cileunca, salah satu spot glamping keren di Pangalengan, Bandung Selatan, Jawa Barat (Foto: IG/@mintarsihmia)

PANGALENGAN merupakan salah destinasi favorit di Bandung Selatan, Jawa Barat. Daerah ini memiliki banyak tempat wisata menarik. Pengalengan menawarkan keindahan alam mulai dari perkebunan teh, air terjun, danau, hingga hutan.

Tak hanya itu, Pengalengan juga cocok untuk refreshing ataupun healing karena udaranya yang sejuk.

Dari danau hingga curug, berikut 15 rekomendasi tempat wisata di Pangalengan yang dilansir dari berbagai sumber.

1. Situ Cileunca

Situ Cileunca memiliki pesona yang memukau dengan air yang jernih dan pemandangan alam yang indah.

Di sini, Anda bisa menjajal wahana permainan seperti outbond, camping ground, dan study tour. Situ Cileunca berlokasi di Jalan Situ Cileunca, Pulosari, angmuk ngalengan.

2. Glamping Cileunca

Glamping Cileunca menawarkan beragam fasilitas seperti camping ground, glamping, cottage, dan flying fox 200 meter yang melintasi danau, arung jeram, paintball war games, dan archery. Glamping Cileunca berlokasi di Parabon Desa Wanasari, Pangalengan, Bandung Selatan.

3. Sunrise Point Cukul

Sunrise Point Cukul merupakan salah satu destinasi wisata populer di daerah Pangalengan. Sesuai dengan namanya, tempat ini dikunjungi untuk menyaksikan sunrise.

Sunrise Point Cukul dijuluki 'Negeri di atas Awan karena pemandangan kabut awan yang tebal terlihat jelas, serta dapat menyaksikan matahari terbit yang sangat eksotis dan indah.

4. Wayang Windu Panenjoan

Wayang Windu Panenjoan berada di ketinggian sekitar 1.800 mdpl. Di sini, terdapat jembatan kayu yang membentang di tengah-tengah kebun teh. Panenjoan sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti penglihatan. Artinya, pengunjung yang berada di kawasan ini dapat melihat keasrian kebun teh sejauh mata memandang.

5. Perkebunan Teh Cukul

Pengalengan memiliki kebun teh yang luas, salah satu yang terkenal adalah Perkebunan Teh Cukul. Kebun teh ini berada di ketinggian 1.600 mdpl dan dikelilingi pegunungan. Selain melihat hamparan bukit-bukit perkebunan teh, pengunjung juga bisa berburu sunrise di sini.