10 Tempat Wisata di Kepulauan Tanimbar Maluku yang Diguncang Gempa M7,2

GEMPA bermagnitudo 7,2 mengguncang Kepulauan Tanimbar, Maluku, Rabu (8/11/2023) sekitar pukul pukul 11.52 WIB. Gempa yang berlokasi di 255 kilometer arah barat laut Tanimbar pada kedalaman 45 Km terasa sampai ke Ambon.

Kepulauan Tanimbar memiliki alam indah, pantai pasir putih, hutan hujan tropis, dan keanekaragaman hayati. Penduduk kepulauan ini mayoritas adalah suku Tanimbar yang memiliki budaya unik, memanfaatkan pertanian, perikanan, dan menciptakan kerajinan tangan yang kreatif.

Berikut 10 tempat wisata di Kepulauan Tanimbar.

1. Pantai Kelyar

Pantai ini memiliki pemandangan menakjubkan, di mana Anda dapat melihat batu karang yang mirip patung Sphinx di Mesir, yang dikenal juga ‘Pantai Perawan’ karena lokasinya yang dekat dengan lokasi tambang bahan bakar miliki Pertamina.

Terletak di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, tersedia juga gazebo dan ayunan untuk bersantai sambil menikmati makanan dan minuman khas Maluku, dan menunggu sunset.

Pantai kelyar di Kepulauan Tanimbar (Instagram @michaelmenason)

2. Pantai Weluan

Berlokasi di ujung timur Kepulauan Tanimbar, terdapat Pantai Weluan yang biasanya digunakan untuk pemotretan karena memiliki pemandangan yang indah. Pantai ini memiliki air laut yang jernih dan bersih, bahkan salah satu destinasi populer di Tanimbar.

Selain itu, untuk harga tiket masuk dibanderol Rp20.000 saja, dan Anda dapat juga mencoba rujak pedas dan air kelapa muda, sambil menikmati air ombak yang menenangkan.

3. Pintu Batu

Disebut juga sebagai Batlosa, yaitu sebuah batu karang yang memiliki lubang, yang terbentuk akibat erosi air laut. Berlokasi di Desa Latdalm, Kecatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, batu karang ini terlihat seperti pintu yang menuju lautan.

Batlosa juga cocok, bagi Anda yang ingin menikmati sunset dan sunrise. Sebab, pemandangan batu ini sangat cantik, ketika posisi matahari tepat berada di lubang tengah batu karang.

Pintu Batu Batlosa di Kepulauan Tanimbar (Instagram @alfarisi49)

4. Desa Wisata Tumbur

Wisata Tumbur ini juga terkenal dengan kerajinan tangan berupa kain tenun, aksesoris khas Tanimbar dan patung yang terbuat dari kayu, dengan harga yang cukup bervariasi tergantung tingkat kesulitannya.

Faktanya, menurut penduduk setempat aksesoris kalung ini biasanya digunakan oleh perempuan desa sebagai penanda seberapa tinggi kasta mereka. Desa yang berlokasi Tumbur, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

5. Goa Hawang

Goa ini memiliki stalaktit yang menjulang ke bawah, di mana terdapat kolam yang cukup dangkal yang aman bagi pengunjung yang ingin berenang. Serta, memiliki kolam air tawar berwarna biru yang akan terlihat cerah ketika terkena sinar matahari.

Goa Hawang ini berlokasi Kei Kecil, Letvuan, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, di mana untuk tiba di sini Anda harus menuruni sejumlah anak tangga dari blok semen.

6. Air Bomaki

Terletak di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, destinasi Air Bomaki ini memiliki air yang bersumber dari mata air alami, yang digunakan sebagai tempat pemandian.

Tak hanya itu, destinasi air ini juga memiliki warna air yang kebiruan, sehingga membuat suasana semakin nyaman ketika berendam untuk melepaskan rasa lelah.

Air Bomaki (Instagram @_henrycardo)

7. Danau Lorulung

Danau Lorulung terletak di Desa Tumbur, tepatnya di Jl. Mangkawar, Tumbur, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, yang memiliki pemandangan danau biru dan jernih, dengan hamparan pegunungan yang hijau.

Terdapat juga beragam flora khas seperti pohon Torem yang tumbuh di kawasan danau, dan salah satu jenis tumbuhan yang dilindungi.

Bahkan, pohon tersebut hanya bisa tumbuh di Kepulauan Tanimbar, sebab sulit tumbuh di wilayah lainnya.