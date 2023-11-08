Bangga! Jakarta Masuk 10 Kota Terbaik untuk Dikunjungi Wisatawan pada 2024

KOTA Jakarta mendapat penghargaan Best Cities to Visit in 2024 versi Lonely Planet. Majalah perjalanan terkemuka asal Amerika Serikat (AS) itu menempatkan Jakarta di urutan ke 7 dari 10 kota terpilih dari seluruh dunia, melampaui Praha, Izmir, dan Kansas City.

Sementara peringkat ke-1 hingga ke-6 ditempati oleh Nairobi, Paris, Montreal, Mostar, Philadelphia, dan Manaus.

"Tahun lalu kita menang melalui Raja Ampat sebagai salah satu unwind destination. Tahun ini, Alhamdulillah, lewat Jakarta, menjadi Best Cities to Travel,” kata Sandiaga yang menerima langsung penghargaan tersebut di Excel, London, Inggris, Selasa 7 November 2023.

