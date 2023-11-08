Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bangga! Jakarta Masuk 10 Kota Terbaik untuk Dikunjungi Wisatawan pada 2024

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |20:45 WIB
Atraksi ondel-ondel di Monas, Jakarta. (Foto: Kemenparekraf)
KOTA Jakarta mendapat penghargaan Best Cities to Visit in 2024 versi Lonely Planet. Majalah perjalanan terkemuka asal Amerika Serikat (AS) itu menempatkan Jakarta di urutan ke 7 dari 10 kota terpilih dari seluruh dunia, melampaui Praha, Izmir, dan Kansas City.

Sementara peringkat ke-1 hingga ke-6 ditempati oleh Nairobi, Paris, Montreal, Mostar, Philadelphia, dan Manaus.

"Tahun lalu kita menang melalui Raja Ampat sebagai salah satu unwind destination. Tahun ini, Alhamdulillah, lewat Jakarta, menjadi Best Cities to Travel,” kata Sandiaga yang menerima langsung penghargaan tersebut di Excel, London, Inggris, Selasa 7 November 2023.

