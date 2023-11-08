5 Tempat Wisata Keren di Lereng Gunung Merbabu, Negeri Kahyangan hingga Rumah Kurcaci

Wisata Negeri Kahyangan di lereng Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA/Anis Efizudin)

GUNUNG Merbabu di Jawa Tengah salah satu destinasi pendakian favorit traveler pencinta alam. Pemandangan yang disajikan Gunung Merbabu sangat indah. Taman Nasional Gunung Merbabu kaya akan keanekaragaman hayati.

Di sekitar lereng Merbabu atau kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu terdapat bermacam tempat wisata menarik. Apa saja? Berikut ulsannya :

1. Wisata Negeri Kahyangan

Wisata Negeri Kahyangan terletak di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Berada di ketinggian 1.400 mdpl, objek wisata ini menawarkan suasana sejuk dengan lanskap indah dari panorama vegetasi hijau alam Magelang.

Di waktu-waktu tertentu, Anda akan melihat pemandangan awan dan kabut yang mengelilingi tempat ini, bak di atas langit.

Sehingga tak heran, apabila dijuluki sebagai Negeri Khayangan.

Pemandangan semakin menarik bak di negeri dongeng, dengan adanya kastil yang berdiri gagah dengan patung sembrani di sekitarnya.

Ketep Pass (MPI/Armydian)

2. Ketep Pass

Bukit Sawangan yang terletak di antara gunung Merapi dan Merbabu dikenal dengan Ketep Pass. Tempat wisata di atas ketinggian 1200 mdpl ini, dari tempat ini wisatawan dapat melihat puncak gunung Merbabu dan Merapi.

Tak hanya itu, pemandangan dari gunung-gunung lainnya juga tampak sangat menawan dari lokasi ini, seperti gunung Sindoro, gunung Sumbing, dan yang lainnya.

3. Rumah Kurcaci

Pengunjung yang datang dapat bersantai di gazebo yang telah disediakan oleh pengelola setempat. Selain itu, ada banyak sekali spot foto menarik dan unik yang paling populer di kawasan ini, rumah kurcaci. Lokasinya ada di Desa Grenden, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.

Pengunjung akan menjumpai berbagai spot foto menarik nan instagramable yang sayang untuk dilewatkan.

Gunung Merbabu (Okezone.com/Salman Mardira)

Lokasinya ini terletak tidak jauh dengan Ketep Pass, sehingga cocok dijadikan sebagai rencana perjalanan menjelajahi tempat-tempat wisata di sekitar lereng gunung Merbabu.

4. Agrowisata Stroberi Banyuroto

Cuaca panas cocoknya melipir ke objek agrowisata di Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, yaitu di Agrowisata Stroberi Banyuroto. Tempat ini sangat cocok dijadikan destinasi liburan keluarga, bersama dengan buah hati.

Selain mengajarkan anak agar lebih dekat dan menjaga alam, moms juga bisa lho memilih dan memetik sendiri buah-buah stroberi sambil disuguhi panorama keindahan gunung Merbabu.