Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Turis Thailand Ditolak Masuk Korea Selatan, Netizennya Saling Serang di Medsos

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:00 WIB
Turis Thailand Ditolak Masuk Korea Selatan, Netizennya Saling Serang di Medsos
Bandara Incheon di Korea Selatan. (Foto: Koreatimes.co.kr)
A
A
A

KOREA Selatan merupakan destinasi liburan yang digandrungi masyarakat Thailand karena pengaruh k-pop dan fashion. Tapi kini, orang Thailand ogah untuk liburan ke sana sebab mereka banyak ditolak masuk oleh imigrasi Korea Selatan meskipun memiliki dokumen yang sah.

Akibat kejadian ini banyak netizen mengkritik imigrasi Korea dengan dua tagar dalam Bahasa Thailand, #BanTraveltoSouthKorea dan #Koreanimmigrationoffice.

Melalui media sosial, para korban mengaku bahwa mereka dideportasi setelah diinterogasi oleh imigrasi Korea Selatan. Mereka dipulangkan meskipun memiliki dokumen lengkap untuk liburan.

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/408/3079617/pulau_jeju_eksplorasi_arsitektur_seni_dan_kuliner_di_surga_tropis_korea_selatan-6oLI_large.jpg
Pulau Jeju: Eksplorasi Arsitektur, Seni, dan Kuliner di Surga Tropis Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/301/3057686/gurita_hidup-xZGe_large.JPG
Ternyata Ini Alasan Mengapa Orang Korea Makan Gurita Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/406/3052295/ssireum-EnQ2_large.JPG
Mengenal Ssireum, Gulat Tradisional Khas Korea Berusia Ribuan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/18/3040698/ilustrasi-qXIu_large.jpg
Kebocoran Besar Ungkap Data dan Infomasi Agen-Agen Intelijen Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/612/3027635/populasi_korsel-19Qj_large.jpg
Populasi Penduduk Terus Anjlok, Pemerintah Korsel Siap Kasih Rp11 Juta ke Warga yang Mau Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/408/3018857/pulau_jeju-VGcU_large.jpg
3 Destinasi Wisata Populer Korea Selatan, Nomor 1 Surganya Para Pencinta Tteokbokki
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement