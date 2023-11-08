Turis Thailand Ditolak Masuk Korea Selatan, Netizennya Saling Serang di Medsos

KOREA Selatan merupakan destinasi liburan yang digandrungi masyarakat Thailand karena pengaruh k-pop dan fashion. Tapi kini, orang Thailand ogah untuk liburan ke sana sebab mereka banyak ditolak masuk oleh imigrasi Korea Selatan meskipun memiliki dokumen yang sah.

Akibat kejadian ini banyak netizen mengkritik imigrasi Korea dengan dua tagar dalam Bahasa Thailand, #BanTraveltoSouthKorea dan #Koreanimmigrationoffice.

Melalui media sosial, para korban mengaku bahwa mereka dideportasi setelah diinterogasi oleh imigrasi Korea Selatan. Mereka dipulangkan meskipun memiliki dokumen lengkap untuk liburan.

