HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo Sebut Gen Z Berpeluang Besar Bantu Majukan Ekonomi Kreatif Indonesia

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:55 WIB
Angela Tanoesoedibjo Sebut Gen Z Berpeluang Besar Bantu Majukan Ekonomi Kreatif Indonesia
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo saat jadi pembicara kunci di acara 'Anak Bangsa Curhat' di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menilai generasi Z atau gen Z berpeluang besar untuk mengambil peran dalam membantu meningkatkan dan memajukan ekonomi kreatif Indonesia.

Menurutnya banyak peluang yang dapat digarap oleh gen Z dalam pengembangan ekonomi kreatif, misalnya, dengan menjadi konten kreator.

Angela Tanoesoedibjo menjelaskan bahwa saat ini banyak generasi Z yang tertarik menjadi konten kreator. Hingga tercatat sekarang konten kreator memiliki pasar Rp7 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat lima kali lipat di tahun 2027.

 

