Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Naik Angkot JakLingko Bayar Berapa? Simak Jawabannya di Sini

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:01 WIB
Naik Angkot JakLingko Bayar Berapa? Simak Jawabannya di Sini
Mobil Angkot JakLingko (Foto: IG/@indra_fathan)
A
A
A

JAKLINGKO merupakan alat transportasi yang terintegrasi berupa rute, manajemen, dan sistem pembayarannya, yang menjadi layanan dalam sistem MRT, LRT, Railink, KAI Commuter, TransJakarta dan MikroTrans.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan bahwa tarif JakLingko tidak mengalami kenaikan semasa penyesuaian harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu.

Terdapat beberapa jenis angkutan umum yang terintegrasi dengan JakLingko, yaitu TransJakarta yang melalui halte (BRT), dan non-BRT.

Karena itu, bagi angkutan umum yang belum terintegrasi dengan JakLingko, masih dilakukan penyesuaian tarif, di mana hal tersebut masih dibahas seksama oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

Infografis Tren Traveling 2023

Selain itu, Pemprov DKI memberikan subsidi kepada 3 moda transportasi umum massal, yakni MRT, LRT, dan Transjakarta, di mana sebesar Rp14 miliar pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 sekitar Rp4 miliar, dan pada tahun 2021 mencapai Rp6 miliar.

Sehingga, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, akan menyesuaikan tarif angkutan umum perkotaan dan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan sebesar 12,5 hingga 17,5 persen.

Perihal ini, maka untuk tarif angkot dikenakan sebesar Rp5.000 dan direncanakan tidak akan melebihi sekitar Rp5.500.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement