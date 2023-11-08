Liburan Berujung Petaka, Bule Prancis Tewas Digigit Ular Beracun

SEORANG backpacker asal Prancis meninggal secara tragis usai dilaporkan digigit ular saat sedang berlibur ke Australia.

Pria berusia 25 tahun ini bekerja sebagai tukang kebun di sebuah kota kecil di wilayah Mallee di barat laut Victoria.

Mengutip laman Australian Mude diyakini telah digigit ular coklat yang dikenal sangat berbisa. Layanan darurat kemudian dihubungi setelah pria tersebut ditemukan tidak sadarkan diri oleh seorang temannya.

Di diterbangkan ke Rumah Sakit Alfred di Melbourne sekitar 300 km jauhnya dalam kondisi kritis, dan menderita serangan jantung.