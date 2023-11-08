Resep Aneka Tumisan untuk Makan Siang, Simpel dan Bergizi

ANEKA tumisan terkadang menjadi menu pilihan yang tepat bagi kamu yang tak punya butuh waktu lama. Untuk itu, beberapa resep aneka tumisan ini bisa dijadikan inspirasi.

Menu ini sangat cocok dihidangkan dalam berbagai waktu. Mau pagi, siang atau pun makan malam. Praktis pula cara membuatnya dan tak butuh waktu lama.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (9/11/2023), berikut resep tumisan.

1. Cah Kangkung Cumi

(Foto: Instagram @lusiaa_vv)

Bahan:

500 gr kangkung

250 gr cumi-cumi

1 buah tomat, potong-potong

1/2 bombay, iris

1 sdm saus tiram

Garam dan penyedap jamur secukupnya

Bumbu uleg kasar:

6 siung bawang putih

1 butir kemiri sangrai

3 buah cabe keriting

10 buah cabe rawit

Cara masak:

1. Potong-potong kangkung, cuci bersih dan tiriskan

2. Bersihkan cumi, lalu potong bulat.

3. Panaskan minyak goreng, lalu goreng cumi sekitar tiga menit, angkat.

4. Tumis bumbu uleg, tomat dan bombay iris dengan api besar sampai harum

5. Masukkan kangkung dan bumbui dengan saus tiram, garam dan penyedap jamur.

6. Aduk rata masak sampai kangkung layu, tes rasanya. Jika sudah sesuai, angkat dan sajikan.