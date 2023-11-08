Resep Rendang Asli Padang, Enaknya Bikin Nagih

RESEP Rendang asli Padang memang tidak berbeda jauh dengan rendang pada umumnya. Rendang asli Padang memiliki rasa yang khas yakni gurih dan pedas.

Kenikmatan rendang asli padang pun memang membuat banyak orang kangen. Nah, jika lagi gak punya duit coba saja bikin sendiri rendang asli padang. Dilansir dari @dapurbundanajma berikut resep rendang asli Padang.

Bahan utama

1 kg daging has untuk rendang

2 buah kelapa parut (tua, peras santal kental dan cair)

1/2 butir kelapa parut, disangrai dulu baru dihaluskan

Bumbu halus

8 siung bawang putih

12 siung bawang merah

25 buah cabai merah keriting

4 cm kunyit bakar

4 cm jahe

1/2 ruas lengkuas

2 batang sereh iris halus

10 butir kemiri

Bahan cemplung

2 buah serai geprek

2 lembar daun kunyit

1 ruas lengkuas geprek

5 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

1 lembar daun kunyit

1 batang kayu manis

5 buah cengkeh

3 buah kapulaga

1 sdt jintan

1 sdm ketumbar

1 sdm lada

1 sdt kapulaga

1 sdt pala

2 sdt garam

1 sdt gula merah, opsional