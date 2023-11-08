Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Intip Set Menu Spesial Thanksgiving Buatan Chef Arnold

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:30 WIB
Intip Set Menu Spesial Thanksgiving Buatan Chef Arnold
Chef Arnold, (Foto: MPI/Sukardi)
A
A
A

PADA akhir setiap bulan November, sebagian orang ada merayakan Thanksgiving. Momen istimewa ini biasanya diisi dengan kumpul keluarga atau orang terkasih dan makan bersama.

Momen Thanksgiving sendiri dipakai Chef Arnold Poernomo untuk membuat menu sajian spesial, sekaligus mengobati rasa kangennya masak di dapur lagi. Apa saja yang dibuat Chef Arnold?

MNC Portal berkesempatan untuk melihat dan mencicipi dinner set Thanksgiving ala Chef Arnold. Menu-menu tersebut cenderung punya karakter gamey, warm, dan spicy.

"Karakter dari menu Thanksgiving itu gamey, spicy, warm, rich of flavour dan itu yang coba saya buat," kata Chef Arnold, kala ditemui di Maple & Oak Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

 BACA JUGA:

"Karakter tersebut sangat terasa di menu bernama '10-days aged duck' yang mana kondimennya ada dry aged duck breast, duck leg croquette, jus, dan petite bouche," tambahnya.

 BACA JUGA:

Selain menu itu, Chef Arnold juga bikin menu lain yang semuanya masih dalam satu tema yang sama yaitu Asian Modern Fusion, yaitu:

(Foto: MPI/Sukardi) 

1. Hamachi yang mana itu berisi ponzu, smoked ikura, watermelon radish, dan fishbone oil. Rasa dari menu ini segar dari spicy, ringan, dan hangat.

2. Chili crab yang isinya Papua live crab, BBQ cherry tomato, dan egg custard. Untuk rasanya lebih dominan creamy dengan aroma crab yang cukup kuat. Kondimen lain menyempurnakan menu ini.

Halaman:
1 2
      
