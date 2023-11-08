Resep Dada Ayam Panggang, Nikmat Disantap saat Sarapan

RESEP dada ayam panggang bisa dicoba bagi kamu yang tak ingin ribet menyajikan menu sarapan. Apalagi menu ini bisa dinikmati setelah kamu melakukan aktivitas setelah olahraga misalnya.

Pasalnya, dada ayam merupakan menu berserat dan protein yang baik bagi tubuh. Menikmati sepiring dada ayam bisa membuat energimu bertambah dan tahan lapar lebih lama.

BACA JUGA:

Resep Makan Malam Praktis, Coba Ayam Lodho dan Cah Jamur

Melansir Stylecraze, Rabu (8/11/2023), berikut resep dada ayam.

200 gr dada ayam

3 lembar selada, iris