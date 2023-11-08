Resep Kue Maksuba, Lapis Palembang yang Coba Dibuat oleh Ganjar Pranowo Capres 2024

GANJAR Pranowo Calon Presiden 2024 menemukan tantangan yang menarik saat mencoba membuat Kue Maksuba, makanan khas Palembang, di salah satu pelaku UMKM kota tersebut. Menurutnya, proses pembuatan Kue Maksuba memerlukan kesabaran dan bahan-bahan berkualitas, terutama telur dan gula yang menjadi bahan utamanya.

"Kue lapis Maksuba yang terkenal itu, ternyata butuh kesabaran. Ternyata sebagian materialnya cukup berkualitas karena telurnya lebih banyak," ujar Ganjar saat ditemui di Palembang, Sumatera Selatan, pada Minggu (5/11/2023).

Ganjar juga mengungkapkan bahwa inovasi dalam pembuatan Kue Maksuba telah memunculkan beragam variasi, termasuk campuran dengan kue lain seperti brownies. Hal ini membuka peluang bagi para pedagang untuk menghadirkan variasi baru dan menarik bagi para konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo berinteraksi dengan pelaku UMKM lainnya di Palembang. Ia memberikan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan UMKM, termasuk memfasilitasi akses ke modal usaha dan meningkatkan kapasitas pengusaha UMKM.

"Ganjar melihat dan membeli sejumlah produk khas yang dihasilkan oleh UMKM di Palembang, yang dipamerkan dalam rangka kedatangannya. Para pelaku UMKM menyapa Ganjar untuk dibeli dagangan yang mereka jual, dan pendapatan pun akan meningkat ketika Ganjar menjadi presiden 2024 mendatang," demikian keterangan tertulis terkait kunjungan tersebut.

Dalam serangkaian komitmennya, Ganjar Pranowo juga telah menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pengusaha UMKM dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor ini. Ia juga mengajak para pengusaha UMKM untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha mereka.

Dengan kunjungannya ke pelaku UMKM kue lapis di Palembang dan upayanya untuk memahami proses pembuatannya, Ganjar Pranowo menunjukkan perhatian dan komitmen kuatnya terhadap pengembangan sektor UMKM, yang diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kembali lagi dengan kue maksuba yang disebutkan oleh suami dari Siti Atikoh bahwa perlu kesabaran dalam membuatnya tentu juga membuat penasaran bagaimana prosesnya jika dibuat oleh para pembaca secara langsung. Berikut ini kami buatkan resep kue maksuba, lapis khas Palembang, yang dapat Anda coba recook di rumah masing-masing.