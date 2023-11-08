Ahli Gizi Berbagi Tips Atur Menu Makan untuk Penderita Diabetes

DIABETES memang menjadi penyakit yang belum memiliki obat. Mereka yang menderita diabetes memang diharuskan mengonsumsi obat dan menjaga pola makannya agar bisa terhindar dari komplikasi penyakit lebih lanjut.

Ahli Gizi Sri Rejeki Wahyuningrum SKM, RD, Departemen Gizi RS Cipto Mangunkusumo, menyarankan cara mengatur porsi makan untuk mencegah diabetes melitus (DM). “Porsi makan harus teratur,” kata Sri seperti dilansir dari Antara.

Sri membagi asupan makanan menjadi empat kategori, yaitu sarapan pagi 20-25% dari total asupan makan, makan siang 30%, makan malam 25-30%, dan makan malam 10%-15% untuk snack.

Sri mengatakan, untuk sarapan pagi bisa makan roti gandum dengan telur orak-arik atau goreng, ditemani acar terong, timun dan selada, serta minum jus melon.

Namun jika tidak sempat membuat telur orak-arik atau goreng, Sri menyarankan untuk mengganti telur dengan sumber protein lain. “Tentu saja kami memilih minum susu (susu yang baik).

Jika berat badan Anda masih berada pada level ideal, Anda bisa menggunakan susu murni. "Kalau naiknya sedikit, pilih susu yang rendah lemak,” jelas Sri.