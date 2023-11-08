Mengenal tentang Kopi, Manfaat bagi Kesehatan dan Jenis

PENCINTA kopi di seluruh dunia yang menikmati minuman pagi favorit mereka mungkin tidak memikirkan manfaat atau risiko kesehatannya. Namun, minuman ini telah menjadi bahan perdebatan panjang.

Melansir Harvard.edu, Rabu (8/11/2023), pada 1991 kopi dimasukkan dalam daftar kemungkinan karsinogen oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Pada 2016, minuman tersebut dibebaskan dari tuduhan karena penelitian menemukan bahwa minuman tersebut tidak dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker.

Sebaliknya, terdapat penurunan risiko kanker tertentu di antara mereka yang minum kopi secara teratur setelah riwayat merokok diperhitungkan dengan benar. Akumulasi penelitian tambahan menunjukkan bahwa jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, kopi dapat dianggap sebagai minuman sehat.

Lalu mengapa pada 2018 salah satu negara bagian AS mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa kopi harus diberi label peringatan kanker?

Satu cangkir kopi seduh seberat delapan ons mengandung sekitar 95 mg kafein. Kopi dalam jumlah sedang umumnya didefinisikan sebagai 3-5 cangkir sehari, atau rata-rata 400 mg kafein, menurut Pedoman Diet untuk Orang Amerika.

Kopi dan Kesehatan

Kopi adalah campuran rumit dari lebih dari seribu bahan kimia. Secangkir kopi yang Anda pesan di kedai kopi kemungkinan besar berbeda dengan kopi yang Anda seduh di rumah.

Yang menentukan sebuah cangkir adalah jenis biji kopi yang digunakan, cara pemanggangannya, jumlah penggilingan, dan cara penyeduhannya. Respons manusia terhadap kopi atau kafein juga dapat sangat bervariasi antar individu.

Kafein dosis rendah hingga sedang (50–300 mg) dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan, energi, dan kemampuan berkonsentrasi, sedangkan dosis yang lebih tinggi mungkin menimbulkan efek negatif seperti kecemasan, kegelisahan, insomnia, dan peningkatan detak jantung. Namun, penelitian kumulatif mengenai kopi menunjukkan arah manfaat kesehatan.

Apakah manfaatnya berasal dari kafein atau senyawa tumbuhan dalam biji kopi? Apakah ada jumlah kopi tertentu yang dibutuhkan sehari untuk menghasilkan manfaat kesehatan?

Intinya, sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa konsumsi kopi berkafein tidak meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan kanker. Faktanya, konsumsi tiga hingga lima cangkir kopi standar setiap hari secara konsisten dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa penyakit kronis.

Namun, beberapa orang mungkin tidak mentoleransi kafein dalam jumlah yang lebih tinggi karena gejala kegelisahan, kecemasan, dan insomnia. Secara khusus, mereka yang kesulitan mengontrol tekanan darah mungkin ingin mengurangi asupan kopi.

Wanita hamil juga disarankan untuk mengonsumsi kurang dari 200 mg kafein setiap hari, setara dengan dua cangkir kopi karena kafein melewati plasenta ke janin dan telah dikaitkan dengan keguguran dan berat badan lahir rendah.

Pasalnya, potensi efek samping negatif yang dialami beberapa orang saat meminum kopi berkafein, Anda tidak perlu mulai meminumnya jika Anda belum meminumnya atau menambah jumlah yang Anda minum saat ini karena ada banyak strategi diet lain yang dapat dilakukan meningkatkan kesehatan Anda.

Penting juga untuk mengingat bagaimana Anda menikmati minuman Anda. Kalori ekstra, gula, dan lemak jenuh dalam minuman kedai kopi yang diisi dengan krim kocok dan sirup rasa mungkin mengimbangi manfaat kesehatan yang ditemukan dalam kopi hitam biasa.