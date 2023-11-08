Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Yuk, Intip 7 Rak Sepatu Minimalis Beserta Fungsinya

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |17:46 WIB
Yuk, Intip 7 Rak Sepatu Minimalis Beserta Fungsinya
Rak sepatu minimalis di AladinMall, (Foto: AladinMall)
A
A
A

RAK  sepatu minimalis tak hanya jadi tempat menyimpan sepatu. Rak sepatu minimalis juga memiliki fungsi untuk melindungi sepatu agar tidak cepat rusak.

Rak sepatu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan sepatu. Rak sepatu yang baik akan melindungi sepatu kesayangan  dari debu dan kelembapan.

Sebaiknya, pilih rak sepatu yang tertutup namun memiliki ventilasi yang baik agar tidak merusak sepatu. Terutama untuk bahan seperti kulit. Sirkulasi udara yang buruk dapat membuatnya pecah-pecah atau berjamur. Meski sudah menyimpan di rak sepatu, jangan lupa untuk tetap mengangin-anginkan sepatu sesekali.

Rak Sepatu Minimalis Estetik

 

Rak Sepatu Model Kabinet

 

Rak sepatu model kabinet seperti ini dapat difungsikan sebagai penghias ruangan, serta bagian atasnya dapat menyimpan berbagai benda maupun dekorasi rumah. Jika diletakkan di dalam rumah, maka disesuaikan warnanya dengan warna pada furnitur lainnya agar serasi.

 BACA JUGA:

Desain rak sepatu dengan menggunakan perpaduan 2 warna material ini terlihat modern, mudah dipadu padankan dan juga timeless.

Rak Sepatu Minimalis Dua Kompartemen


 BACA JUGA:

Rak sepatu dengan kabinet tertutup ini menyatu dengan interior ruangan dan terlihat minimalis dan rapi. Tak hanya itu, ada pula keuntungan dari rak sepatu yang tertutup selain tampilannya tidak terlihat berantakan.

Dengan sepatu yang tersimpan dalam lemari tertutup, otomatis akan terhindar dari debu atau noda kotoran lainnya. Tentunya hal ini membuat sepatu lebih awet, kondisinya pun selalu bersih.

Tak hanya itu, lemari tertutup memungkinkannya untuk dapat diletakkan di dalam rumah walau berisi sepatu.

Halaman:
1 2 3
      
