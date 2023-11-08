Kendall Jenner Tampil Mewah di Pom Bensin bak Fashion Show, Harga Outfitnya Gak Main-Main

KENDALL Jenner merupakan salah satu supermodel kelas dunia yang selalu tampil stylish setiap waktu. Tak heran jika banyak yang memandangnya dengan sangat wow, termasuk ketika dia turun di pom bensin untuk mengisi bahan bakar kendaraannya.

Mengutip dari BAZAAR, Rabu (8/11/2023), Kendall Jenner terlihat seperti mengubah aspal pom bensin di Los Angeles menjadi landasan pacu untuk fashion show. Bagaimana tidak, perempuan 27 tahun itu terlihat sangat menawan dalam balutan gaun berkerah biru tua yang mewah yang menampilkan hiasan putih halus, pinggang berikat, dan rok berjenjang tebal yang berputar secara fotogenik di sekitar lututnya.

Untuk alas kakinya, Kendall Jenner terlihat menggunakan bot Canalazzo tenunan Bottega Veneta berwarna hijau neon dengan garis kuning cerah menghiasinya. Sepatu Canalazzo ini merupakan salah satu sepatu yang paling populer dengan harga yang fantastis.

Bot pergelangan kaki seharga $4.000 atau setara Rp63 juta, sepatu bot setinggi lutut seharga $7.200 atau setara Rp114 juta, dan sepatu bot over-the-knee seharga $9.500 setara Rp151 juta.