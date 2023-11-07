Advertisement
HOME WOMEN LIFE

50 Nama Bayi Perempuan yang Bermakna Surga

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:04 WIB
50 Nama Bayi Perempuan yang Bermakna Surga
Ilustrasi untuk nama bayi perempuan dengan makna surga (Foto: Timesofindia)
MARI melihat berbagai nama bayi perempuan yang bermakna surga dan tentu saja akan cocok sebagai referensi buat para ibu dan ayah dalam menamai buah hati kesayangannya.

Pasalnya sudah umum dalam berbagai budaya di Tanah Air untuk memberi nama pada anak kesayangan tidak boleh sembarangan diberikan.

Nama suatu bayi yang indah dan bermakna surga dipercaya dapat membawa doa dan harapan yang baik dimasa mendatang. Oleh karena itu sebaiknya para ibu perlu mempertimbangkan secara matang terkait pemberian nama bayi perempuan dengan benar dan tepat supaya apat membawa pengaruh baik bagi orang tua dan sesama.

Berikut Okezone telah merangkum dari beberapa sumber, Selasa (7/11/2023) terkait 50 nama bayi perempuan yang bermakna surga.

50 Nama Bayi Perempuan yang Bermakna Surga

1. Angel: Utusan

2. Alya: Surga

3. Angelina: Bidadari

4. Angelique: Utusan Tuhan

5. Anna: Anggun

6. Angeliyah: Malaikat Naik

7. Ariel: Malaikat, Dewi Singa

8. Aurora: Fajar

9. Barbelo: Dewi Kebaikan

