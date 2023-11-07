Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Yuni Jasmine, PNS Viral yang Dijuluki Barbie Berdagu Lancip

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |06:07 WIB
5 Potret Yuni Jasmine, PNS Viral yang Dijuluki Barbie Berdagu Lancip
Yuni Jasmine. (Foto: Instagram)
A
A
A

YUNI Jasmine merupakan Tiktoker yang akhir-akhir ini viral karena penampilannya. Dalam setiap postingannya, PNS asal Lampung ini kerap menggunakan filter dengan bentuk dagunya yang lancip bak barbie.

Tak hanya itu, yang mencuri perhatian adalah busana yang dipakai Yuni dalam setiap postingannya selalu nyentrik dan memakai warna gonjreng. Model hijabnya juga cukup unik dengan distyling mirip rambut. Penasaran seperti apa potret Yuni Jasmine? Berikut ulasannya dari Instagram @yuni_jasmine.

Tampil casual

Yuni PNS

Gaya OOTD Yuni saat tampil casual. Di foto ini dia memakai blouse warna krem dipadukan dengan jeans kulot dan sneakers. Sementara itu untuk hijabnya menggunakan warna coklat. Gayanya terlihat keren dengan kacamata hitam dan beberapa aksesori yang dipakai.

Tampil bak barbie

Yuni PNS

Pada foto selanjutnya, Yuni terlihat memakai busana bernuansa pink mulai dari hijab, baju, celana, hingga high heels. Dia pose duduk di sofa berwarna ungu sambil tersenyum ke arah kamera. Penampilan Yuni di foto ini bak barbie.

OOTD di supermarket

Yuni PNS

Yuni sendiri kerap memadu padankan outfitnya dengan warna yang senada. Seperti di foto ini dia mengusung tema monokrom pada outfitnya.

Saat OOTD di supermarket, Yuni memakai turtle neck hitam dipadukan dengan rok dan high heels hitam. Dia juga menambahkan selendang putih yang dililitkan di tubuhnya. Sementara itu pada bagian hijabnya dia menambahkan aksesori bando berwarna merah sebagai statetment pada penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/612/2921743/banyak-yang-bawa-jimat-saat-seleksi-cpns-memang-ampuh-ya-U5ih4ds68P.jpg
Banyak yang Bawa Jimat saat Seleksi CPNS, Memang Ampuh Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/612/2907756/kisi-kisi-tes-kompetensi-pppk-kesehatan-2023-berikut-teknis-penilaian-ZzuNyO0rdj.jpg
Kisi-Kisi Tes Kompetensi PPPK Kesehatan 2023, Berikut Teknis Penilaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/17/194/2689078/6-potret-pns-cantik-lovena-r-defitri-kecantikannya-memang-tak-terbantahkan-ww5hAsWhPb.jpg
6 Potret PNS Cantik Lovena R Defitri, Kecantikannya Memang Tak Terbantahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/17/194/2688596/6-potret-pns-cantik-dayu-kresna-senyum-manisnya-bikin-susah-fokus-AsUPmCBae9.jpg
6 Potret PNS Cantik Dayu Kresna, Senyum Manisnya Bikin Susah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/17/194/2688570/6-potret-pns-cantik-riska-dewanti-body-langsingnya-bikin-iri-6XKJON2UIm.jpg
6 Potret PNS Cantik Riska Dewanti, Body Langsingnya Bikin Iri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/17/194/2688520/6-potret-pns-cantik-kornelia-meilinda-betsyeba-ternyata-mantan-model-kontes-kecantikan-hMREwnmM7H.jpg
6 Potret PNS Cantik Kornelia Meilinda Betsyeba, Ternyata Mantan Model Kontes Kecantikan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement