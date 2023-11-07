5 Potret Yuni Jasmine, PNS Viral yang Dijuluki Barbie Berdagu Lancip

YUNI Jasmine merupakan Tiktoker yang akhir-akhir ini viral karena penampilannya. Dalam setiap postingannya, PNS asal Lampung ini kerap menggunakan filter dengan bentuk dagunya yang lancip bak barbie.

Tak hanya itu, yang mencuri perhatian adalah busana yang dipakai Yuni dalam setiap postingannya selalu nyentrik dan memakai warna gonjreng. Model hijabnya juga cukup unik dengan distyling mirip rambut. Penasaran seperti apa potret Yuni Jasmine? Berikut ulasannya dari Instagram @yuni_jasmine.

Tampil casual

Gaya OOTD Yuni saat tampil casual. Di foto ini dia memakai blouse warna krem dipadukan dengan jeans kulot dan sneakers. Sementara itu untuk hijabnya menggunakan warna coklat. Gayanya terlihat keren dengan kacamata hitam dan beberapa aksesori yang dipakai.

Tampil bak barbie

Pada foto selanjutnya, Yuni terlihat memakai busana bernuansa pink mulai dari hijab, baju, celana, hingga high heels. Dia pose duduk di sofa berwarna ungu sambil tersenyum ke arah kamera. Penampilan Yuni di foto ini bak barbie.

OOTD di supermarket

Yuni sendiri kerap memadu padankan outfitnya dengan warna yang senada. Seperti di foto ini dia mengusung tema monokrom pada outfitnya.

Saat OOTD di supermarket, Yuni memakai turtle neck hitam dipadukan dengan rok dan high heels hitam. Dia juga menambahkan selendang putih yang dililitkan di tubuhnya. Sementara itu pada bagian hijabnya dia menambahkan aksesori bando berwarna merah sebagai statetment pada penampilannya.