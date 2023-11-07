Potret Hot Kendall Jenner Sambut Musim Dingin dengan Outfit Natal

MODEL internasional Kendall Jenner tampil sensual untuk koleksi liburan brand ternama asal Prancis, Jacquemus. Potret menggoda kakak Kylie Jenner itu terpampang di Instagram Jacquemus.

Nampak Kendall tampil menawan untuk koleksi hiburan menyambut perayaan Natal dan tahun baru ini bertajuk Guirlande Collection Beberapa potrer Kendall pun sukses bikin netizen geleng-geleng kepala.

Pasalnya, Kendall tambil hingga nyaris bugil untuk pemotretan koleksi brand ternama ini. Penasaran, seperti apa potret sensual Kendall Jenner untuk koleksi liburan Jacquemus? Yuk simak potretnya!

Potret Bokong Kendall Jenner

Pertama ada potret bokong Kendall Jenner yang sukses bikin netizen heboh. Potrer ini memerlihatkan bokong Kendall yang dipadukan dengan lampu hias pohon Natal sehingga memberikan nuansa liburan yang kental.

Meski wajah Kendall tak terlihat di potret ini, Jacquemus menandai potret itu dengan akun Kendall Jenner sehingga publik mengetahui itu merupakan potret bokong dari bintang Hollywood ini.

Anggun dengan Mantel Bulu

Kemudian ada pose menawan Kendall saat mengenakan mantel bulu berwarna putih. Mantel tersebut terlihat tebal dan nyaman serta cocok dikenakan saat musim dingin di perayaan Natal. Tak hanya itu, Kendall juga berpose menaikan kakinya yang dibalut dengan lampu hias pohon Natal. Lagi-lagi momen itu memberikan nuansa yang kental dengan liburan.

Pose dengan Busana Ice Skating

Pose selanjutnya ialah saat Kendall mengenakan kolesi busana bernama Le Haut Torsades. Ini merupakan salah satu bagian dari Guirlande Collection. Busana ini merupakan crop top berbahan rajut dengan mini skirt senada. Kendall tampak memukau dengan busana tersebut yang dipadukan dengan sepatu ice skating, menandakan busana ini cocok dikenakan saat Anda berseluncur di es.