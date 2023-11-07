Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Guru di Bima Diduga Dianiaya Murid Gegara Merokok di Kelas

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |18:26 WIB
Viral, Guru di Bima Diduga Dianiaya Murid Gegara Merokok di Kelas
Ilustrasi murid aniaya guru. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEDIA sosial kembali dihebohkan dengan kejadian kurang tak pantas dilakukan seorang siswa pada gurunya. Siswa yang bersekolah di SMKN 1 Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu diketahui menganiaya guru karena tak diterima ditegur merokok.

Kejadian bermula dari guru PNS yang bernama Muhammad Sofyan menegur sejumlah siswa tersebut. Tak terima diterima ditegur, MH selaku siswa mendatangi Sofyan dan memukulnya di bagian wajah.

Sofyan dipukul berkali-kali dan mengakibatkan mengalami luka lebam di bagian pipi.

"Sender ngga tau lagi harus gimana, sender cuman minta bantuan buat vir4lin kasus ini, karena sender tau kasus ini pasti bakalan hilang kalau ngga di viralin (soalnya Hukum di daerah sender melempeng). sender gedek bgt sama murid yg sok jagoan giniiiiii," tulis akun @DhedePhuji, dikutip pada Selasa (7/11/2023).

Viral

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement