Viral, Guru di Bima Diduga Dianiaya Murid Gegara Merokok di Kelas

MEDIA sosial kembali dihebohkan dengan kejadian kurang tak pantas dilakukan seorang siswa pada gurunya. Siswa yang bersekolah di SMKN 1 Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu diketahui menganiaya guru karena tak diterima ditegur merokok.

Kejadian bermula dari guru PNS yang bernama Muhammad Sofyan menegur sejumlah siswa tersebut. Tak terima diterima ditegur, MH selaku siswa mendatangi Sofyan dan memukulnya di bagian wajah.

Sofyan dipukul berkali-kali dan mengakibatkan mengalami luka lebam di bagian pipi.

"Sender ngga tau lagi harus gimana, sender cuman minta bantuan buat vir4lin kasus ini, karena sender tau kasus ini pasti bakalan hilang kalau ngga di viralin (soalnya Hukum di daerah sender melempeng). sender gedek bgt sama murid yg sok jagoan giniiiiii," tulis akun @DhedePhuji, dikutip pada Selasa (7/11/2023).